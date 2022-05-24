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Рєзніков розповів, які приємні сюрпризи чекають ЗСУ в поставках зброї після "Рамштайна-2"

24 травня 2022, 16:26

За словами українського військового міністра Олексія Рєзнікова, Україна вже отримала підтвердження щодо посилення власної берегової оборони.

Ракети, Резніков
Резніков розповів, які приємні сюрпризи чекають ЗСУ в поставках зброї / ua.depositphotos.com і УНІАН

Офіційний Київ очікує продовження і посилення поставок зброї від західних союзників - причому тих, які значно посилять ЗСУ і будуть вкрай неприємними для російських окупантів. Саме такий пост опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook керівник Міноборони Олексія Рєзніков, коментуючи результати онлайн-зустрічі контактної групи країн-союзників на підтримку України (так званий Рамштайн-2).

За його словами, Україна вже отримала підтвердження щодо посилення власної берегової оборони. Зокрема, мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети моделі Harpoon.

"Розраховую, що на наступній зустрічі в червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня. Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження про посилення нашої берегової оборони. Зокрема, мова йде про пускові установки і протикорабельні ракети". Harpoon. Рішення було знайдено завдяки об'єднанню зусиль кількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять міць української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це - згодом", - пообіцяв він", - написав Резніков.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив про те, що, доогда Україна отримає від західних союзників ракети Harpoon, російські окупанти можуть втратити чергові кораблі, як це було з флагманом Чорноморського флоту крейсером "Москва".

"Історія з Москвою може повторитися. Тепер вони будуть змушені триматися ще далі або маневрувати. Спроби взяти Зміїний або кудись постріляти можуть гірко закінчуватися. Це серйозна історія", - зазначив Арестович.

Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, у тому числі Міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля з посилення ЗС України.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ Олексій Резніков
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