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"Погані новини для РФ": Подоляк прокоментував зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі Рамштайн

27 квітня 2022, 11:14

Україна виключає свою "демілітаризацію", яка була однією з вимог країни-агресора - Російської Федерації.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк / ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що демілітаризації, якої вимагала Росія на початку повномасштабного вторгнення в Україну, не буде.

За його словами, після вчорашньої зустрічі міністрів оборони на базі США в Рамштайні (Німеччина) поставки зброї будуть прискорені.

"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу є дуже погані новини для Росії", - написав Подоляк у Twitter.

"Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї - Україна істотно посилюється", - додав він.

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Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, зокрема міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля з посилення ЗС України.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Україна має повне право атакувати територію Росії. За його словами, в Лондоні не проти, щоби для цього застосували західне озброєння.

Інші новини:

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війна в Україні військова допомога Михайло Подоляк новини України Ллойд Остін війна Росії та України
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