УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Ворог окопується на Херсонщині та Запоріжчині: війна з РФ переходить у затяжну фазу - Резніков

17 травня 2022, 22:08

Україна прагне перемогти ворога якнайшвидше, тому Київ потребує максимально швидких постачань зброї, сказав Олексій Резніков.

Резніков війська
Україні потрібні танки, бронемашини, MLRS, важка артилерія, авіація і ракети – Резніков / Колаж Генштаб ЗСУ, Міноборони України

Війна Росії проти України переходить в затяжну фазу. Ворожі підрозділи будують оборонні редути у Херсонській та Запорізькій областях. Враховуючи ризики, Київ прагне перемогти окупаційну російську армію і звільнити свої території якомога швидше. Не можна дозволити РФ затягнути конфлікт, тому українська держава зацікавлена в максимально швидких постачаннях зброї, причому в потрібних обсягах. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр пише, що під час свого виступу у вівторок, 17 травня, у Раді закордонних справ ЄС, на рівні глав Міноборони за участю генерального секретаря НАТО, він заявив про появу ознак переходу війни в затяжну фазу.

"Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - зазначив міністр.

За його словами, затягування бойових дій може призвести до глобальної продовольчої кризи і до нової міграційної кризової ситуації. Україна зацікавлена перемогти ворога максимально швидко. Не можна дозволити Росії затягнути війну. Тому Київ потребує максимально швидких постачань озброєнь і в потрібній кількості.

читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину і Запоріжчину та вибухнути ядерною погрозою - ISW"Враховуючи це, ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території в найкоротші терміни. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені в отриманні міжнародної допомоги, купувати зброю максимально швидко і в потрібних кількостях", - уточнив Резніков.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Україна буде готова завдати Росії військової поразки

Також він додав, що Україні для цього знадобляться танки, бронемашини і засоби ураження на довгих дистанціях. Держава прагне зберегти життя українців.

"Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", - підкреслив Олексій Резніков.

Війна Росії проти України

Москва в другій половині квітня оголосила про, мовляв, початок другої фази своєї війни проти України. За словами заступника командувача військами Центрального військового округу Рустама Міннекаєва, російські підрозділи ставлять перед собою завдання окупації всіх районів Донецької та Луганської областей, південних регіонів України та створення коридору до захопленого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що армія України вже в середині червня може піти в контрнаступ на війська Росії. Українська сторона очікує, коли важка зброя від Заходу приїде в потрібній кількості. Орієнтовні терміни отримання озброєнь - до кінця травня-початку червня. Після цього ЗСУ повинні почати свою військову операцію.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що якщо окупаційні війська Росії захоплять Донбас, то у них з'являться можливості для розширення військової агресії проти України.

Главред рекомендує:

оружие Міноборони України Олексій Резніков війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:46

Військовий експерт пояснив, захоплення якого міста вирішить долю битви за Донбас

22:41

Макс Барських згадав своє коріння і планує відмовитися від сценічного імені

22:30

У захопленому Маріуполі може статися спалах найнебезпечнішої інфекціїВідео

22:08

Ворог окопується на Херсонщині та Запоріжчині: війна з РФ переходить у затяжну фазу - РезніковВідео

21:58

В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин: названо нову вартість палива на АЗСВідео

Реклама
21:44

Йде найхолодніша ніч: синоптики попередили про заморозки в УкраїніВідео

21:37

На Херсонщині снайпер агресорів підло застрелив волонтера, який вивозив людей з окупаціїВідео

21:35

Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром РФ Сергієм Шойгу

21:02

Перевіряють оборону і бояться наступу ЗСУ: на Сумщині пояснили атаку кордону військами РФВідео

20:59

П'яні путінські окупанти влаштували між собою розбірки зі стріляниною - журналіст

20:35

Новий тренд сезону: звідки з'явилася рожева панама Kalush Orchestra і скільки зараз коштуєВідео

20:24

Анна Неплях показала нового коханця - першого українця, який "знайшов її точку G"

20:12

Якщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії - СШАВідео

19:58

В'ятрович пояснив, чому Україна дуже зацікавлена в розпаді Росії

19:48

Щедрість не знає кордонів: топ-4 найбільш галантних кавалера за знаком зодіаку

19:46

Війна стане ще більш кровопролитною: астролог склав гороскоп для УкраїниВідео

19:45

Путінський режим увігнав Росію до ями, з якої їй вже не вибратисяПогляд

19:22

Ігор Кондратюк розповів, чому у рашистів і запроданців не відбирають звання Народних артистів

19:01

"Ніколи вже не буде такого життя": Полякова ошелешила заявою про свій станВідео

18:57

"Дуже красиво горять ЗРК ворогів": бійці ЗСУ розбили батарею зенітно-ракетного комплексу БукВідео

Реклама
18:55

"Вже констатація факту": експерт пояснив, чому в окупантів не вийде оточити ЗСУ на ДонбасіВідео

18:31

Їй санкції не страшні: Російська порноактриса назвала Крим українським

18:26

Прикмети на 18 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:22

На Дніпропетровщині відновили "дорогу життя" Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград

18:17

У Росії намагаються заборонити обмін азовців: "вони терористи"

18:09

Демілітаризація Росії має стати метою УкраїниПогляд

18:06

У Мережі опубліковано відео моменту виходу захисників Маріуполя з АзовсталіВідео

17:40

Відірвало ніжку і пальчики: дідусь розповів про стан внучки, яка постраждала від ракет під Одесою

17:35

Ледачий хачапурі всього з 4 інгредієнтів: неймовірно смачний і простий рецептВідео

17:30

Захисникам Маріуполя віддали новий наказ - РезніковВідео

17:23

Гороскоп на літо 2022: чого очікувати земним знакам зодіаку - успіх у справах і щедрі подарунки долі

17:15

Війська Росії намагалися прорвати кордон на Сумщині: сили оборони України відбили атакуВідео

17:14

74-річна Мей Маск оголилася для обкладинки глянцю: "Неймовірно гаряча!"Відео

17:03

На Харківщині за добу підключили до світла декілька тисяч абонентів

16:54

"Путін дивно пахне і не їсть": політичний експерт США розповів про президента РФ

16:50

Мобілізація до ЗСУ: хто не підлягає призову на службу під час війни в Україні

16:43

Стало відомо, коли обміняють евакуйованих з Азовсталі військових

16:28

Коли Вознесіння Господнє 2022: дата, традиції і заборони дня

16:13

Україна відвоює Донецьк і Луганськ: в МВС назвали терміниВідео

16:09

Постраждав туалет: ведучий Тимур Мірошниченко розповів, що творили окупанти в будинку його сестри

Реклама
16:03

Путін втратив розум: чому Росія робить вигляд, що змирилася зі Швецією і Фінляндією в НАТОПогляд

16:01

Явно здає і слабшає: експерт розповів про проблеми зі здоров'ям ПутінаВідео

15:40

Найнебезпечніший період війни: астролог попередила про ризики ядерного ударуВідео

15:13

Аліна Паш розповіла, як вона виступала в окупованому Криму з Білик

15:13

Секретна добавка підвищить урожайність: як посадити перець незвичайним способомВідео

15:00

Спалили 1 мільйон доларів: ЗСУ підсмажили зі "Стугни" російську БМП-3Відео

15:00

Штурм, потужні вибухи та пожежі: рашисти пішли на прорив кордону на СумщиніВідео

14:40

Ротацій не буде: російські офіцери готують солдатів до смерті

14:26

У Зеленського назвали умову відновлення переговорів і звинуватили РФ у шантажіВідео

14:15

Окупанти визначилися з долею Маріуполя – передають кадирівцям з "правом мародерства"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти