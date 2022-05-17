Ворог окопується на Херсонщині та Запоріжчині: війна з РФ переходить у затяжну фазу - Резніков

Україні потрібні танки, бронемашини, MLRS, важка артилерія, авіація і ракети – Резніков / Колаж Генштаб ЗСУ, Міноборони України

Війна Росії проти України переходить в затяжну фазу. Ворожі підрозділи будують оборонні редути у Херсонській та Запорізькій областях. Враховуючи ризики, Київ прагне перемогти окупаційну російську армію і звільнити свої території якомога швидше. Не можна дозволити РФ затягнути конфлікт, тому українська держава зацікавлена в максимально швидких постачаннях зброї, причому в потрібних обсягах. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр пише, що під час свого виступу у вівторок, 17 травня, у Раді закордонних справ ЄС, на рівні глав Міноборони за участю генерального секретаря НАТО, він заявив про появу ознак переходу війни в затяжну фазу.

"Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - зазначив міністр.

За його словами, затягування бойових дій може призвести до глобальної продовольчої кризи і до нової міграційної кризової ситуації. Україна зацікавлена перемогти ворога максимально швидко. Не можна дозволити Росії затягнути війну. Тому Київ потребує максимально швидких постачань озброєнь і в потрібній кількості.

читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину і Запоріжчину та вибухнути ядерною погрозою - ISW"Враховуючи це, ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території в найкоротші терміни. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені в отриманні міжнародної допомоги, купувати зброю максимально швидко і в потрібних кількостях", - уточнив Резніков.

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Також він додав, що Україні для цього знадобляться танки, бронемашини і засоби ураження на довгих дистанціях. Держава прагне зберегти життя українців.

"Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", - підкреслив Олексій Резніков.

Війна Росії проти України

Москва в другій половині квітня оголосила про, мовляв, початок другої фази своєї війни проти України. За словами заступника командувача військами Центрального військового округу Рустама Міннекаєва, російські підрозділи ставлять перед собою завдання окупації всіх районів Донецької та Луганської областей, південних регіонів України та створення коридору до захопленого Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що армія України вже в середині червня може піти в контрнаступ на війська Росії. Українська сторона очікує, коли важка зброя від Заходу приїде в потрібній кількості. Орієнтовні терміни отримання озброєнь - до кінця травня-початку червня. Після цього ЗСУ повинні почати свою військову операцію.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що якщо окупаційні війська Росії захоплять Донбас, то у них з'являться можливості для розширення військової агресії проти України.

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