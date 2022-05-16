Глава Пентагону повідомив Резнікову, про що говорив з Шойгу / Reuters, скріншот

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив потреби ЗСУ з главою Міноборони України Олексієм Резніковим. Також американський чиновник розкрив деталі своєї розмови з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагон. Остін обговорив з Резніковим ситуацію на лініях фронту в Україні, запевнивши, що Штати і надалі будуть підтримувати з Києвом тісні контакти.

Повідомляється, що глава американського оборонного відомства поінформував, що закликав Шойгу до негайного припинення війни проти України, відзначивши важливість підтримки каналів зв'язку.

"Міністр підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і безпеки України, і зусиль з надання допомоги для зміцнення потенціалу України у протидії російській агресії", – сказано в повідомленні Пентагону.

читайте такожПотужний удар ЗСУ під Ізюмом: у Пентагоні розкрили деталі візиту генерала РФ ГерасимоваНагадаємо, Ллойд Остін у п'ятницю, 13 травня, вперше з початку повномасштабної війни в Україні, провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу.

Раніше в Пентагоні повідомили, що російські військові відмовляються виконувати накази і йти в новий наступ проти українських воїнів на Донбасі. Випадки невиконання наказу про наступ вже були зафіксовані навіть на рівні командування батальйонів.

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