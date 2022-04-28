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Військовий експерт розповів, які цілі ніс із собою саміт країн Заходу на базі в Раммштайні

28 квітня 2022, 04:09

На думку військового експерта Сергія Грубського, країни Заходу напевно мають намір загнати російських агресорів в повний і беззастережний глухий кут.

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Саміт країн Заходу на базі в Раммштайні / Facebook

Основна мета зустрічі в німецькому Рамштайні на підтримку України полягає в тому, щоб загнати військовий потенціал Росії в глухий кут. Про це в коментарі Радіо НВ розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Я хотів би оцінити цю зустріч тільки одним прикладом: на Рамштайні зібралися країни, контролюючі 40% світового ВВП, і цим все сказано про те, як буде проводитися ця допомога. І хочу зауважити, що вона буде проводитися не тільки під час війни, а й після закінчення війни ці країни приєднаються як до відновлення України, так і до впровадження абсолютно нових стандартів ведення бойових дій. Тому що ми розуміємо, що загроза може бути ліквідована, може бути не ліквідована. Тому ця зустріч без зайвого пафосу стратегічна і вирішальна для нас ‒ для того, щоб Україна перемогла в цій війні, а не завершила цю війну. І це було сказано відкрито, перемога, а не закінчення", ‒ говорить фахівець.

На думку Грубського, країни Заходу напевно мають намір загнати російських агресорів в повний і беззастережний глухий кут.

"Мова йде про те, щоб економічний і військовий потенціал Росії був настільки низьким, щоб вона не мала можливості не просто виробляти зброю, а розробляти нові зразки зброї. Тобто РФ повинні загнати в такий глухий кут дипломатичний і інтелектуальний, з якого вона не може вийти, не залишивши навіть віртуально наміри про відновлення своєї агресивної політики. Йдеться саме про це", ‒ підсумував він.

читайте такожЗа крок від третьої світової, або що означала зустріч у "Рамштайні"

Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, у тому числі міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Глава Пентагону заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля з посилення ЗС України.

Як повідомляв Главред, міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Україна має повне право атакувати територію Росії. За його словами, в Лондоні не проти, щоб для цього застосували Західне озброєння.

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Автор: Єгор Бунін
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новини України війна Росії та України
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