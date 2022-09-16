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Різке подорожчання продуктів: у Держстаті перерахували "золоті" товари

16 вересня 2022, 04:40

Щодо алкогольних і тютюнових виробів ціни на них від початку року збільшилися, відповідно, на 23,6% і 13,3%.

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Які продукти подорожчали найбільше / pixabay

Від початку поточного року в Україні ціни на продукти харчування зросли в середньому на 25% - найбільше підвищились в ціні овочі та фрукти, повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, ціни в Україні на продукти харчування та алкогольні напої з початку поточного року зросли на 25%.

Лідерами подорожчання є фрукти (60,2%), овочі (58,5%), риба (33,1%), хліб (29%) і цукор (27,9%).

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Єдиний продукт, який у серпні 2022 року коштував дешевше, ніж у грудні 2021 року, - яйця (-17%).

Щодо алкогольних і тютюнових виробів ціни на них від початку року збільшилися, відповідно, на 23,6% і 13,3%.

Серед товарів непродовольчої групи найбільше в ціні додали паливні та мастильні матеріали (64%) та побутова техніка (25,9%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні за останній час рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло продовжуватиме зростати.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозувала - ціни на цукор, швидше за все, зростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.

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