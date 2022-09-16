Різке подорожчання продуктів: у Держстаті перерахували "золоті" товари

Щодо алкогольних і тютюнових виробів ціни на них від початку року збільшилися, відповідно, на 23,6% і 13,3%.
Від початку поточного року в Україні ціни на продукти харчування зросли в середньому на 25% - найбільше підвищились в ціні овочі та фрукти, повідомляє Державна служба статистики.
За даними Держстату, ціни в Україні на продукти харчування та алкогольні напої з початку поточного року зросли на 25%.
Лідерами подорожчання є фрукти (60,2%), овочі (58,5%), риба (33,1%), хліб (29%) і цукор (27,9%).
Єдиний продукт, який у серпні 2022 року коштував дешевше, ніж у грудні 2021 року, - яйця (-17%).
Щодо алкогольних і тютюнових виробів ціни на них від початку року збільшилися, відповідно, на 23,6% і 13,3%.
Серед товарів непродовольчої групи найбільше в ціні додали паливні та мастильні матеріали (64%) та побутова техніка (25,9%).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні за останній час рекордно подорожчало в ціні вершкове масло. Продукт подорожчав на 8-10%, ціна на масло продовжуватиме зростати.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин прогнозувала - ціни на цукор, швидше за все, зростуть, але не суттєво. Україна здатна забезпечити себе цукром самостійно, оскільки для цього є працюючі цукрові заводи і необхідні посіви цукрових буряків.
Читайте також:
- ТОП-10: які продукти потрібно обов'язково їсти щодня і чому
- Краще не ризикувати: 8 продуктів, які категорично не можна розігрівати в мікрохвильовці
- Золоті продукти: що в Україні дорожчатиме ще більше до кінця року