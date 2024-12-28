Ресурс для обстрілів готовий: в ЦПД попередили про загрозу нових ударів по Україні

Україна працює над знищенням ресурсів ворога, щоб обстрілів було менше.

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Ігнорувати тривогу зараз небезпечно / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНІАН

Що сказав Коваленко:

Росія ще з літа накопичувала ракети для обстрілів

Вгадати, коли буде новий обстріл, неможливо

Україна має змогу відбивати ворожі атаки

Країна-агресорка Росія налаштована продовжувати терор України, зокрема цивільного населення і енергетичної інфраструктури. Для цього ворог ще з літа створював запас ракет для обстрілів.

Про це в Telegram написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, у ворога вже готовий ресурс для ракетного удару, але гадати коли саме РФ на нього наважиться недоречно.

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"Немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі і в медіа над датами, коли буде черговий", - наголосив він.

Важливим Коваленко називає розуміння значення тривоги та швидкого реагування на неї. Також він стверджує, що в України є ресурс для відбиття атак ворога.

"Також потрібно знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога", - додав він.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Загроза ракетних ударів по Україні - що відомо

Нагадаємо, в ГУР попередили, що в запасах у Росії близько 1400 далекобійних ракет, серед них - близько 350 "Калібрів", 500 "Оніксів", понад 50 "Кинджалів", понад 130 "Іскандерів" і понад 400 ракет класу "Х-101", "Х-55", "Х-35".

Напередодні керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що у РФ є ресурс для нових масованих атак по Україні із застосуванням ракет і дронів. Не виключено, що черговий обстріл може статися ближче до Нового року або навіть у новорічну ніч.

Раніше також, як писав Главред, військовий оглядач Олександр Коваленко попереджав, що наступний після 25 грудня удар РФ буде менш масований, але аналогічний за численною комбінованою компонентою. Він може бути здійснений напередодні і безпосередньо на Новий рік.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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