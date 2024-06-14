Не блекаут: стала відома реальна ціль ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

Енергетичний експерт зазначає, що росіяни намагаються спонукати українців до виступів проти центральної влади, завдаючи ударів по енергетиці.

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Удари РФ по енергетиці - відома ціль російських атак / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти завдаючи масованих ракетно-дронових ударів по об'єктах критичної інфраструктури має на меті деморалізувати українську суспільство, щоб вони почали вимагати закінчення війни. Про це розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар під час чату на Главреді.

"Деморалізація суспільства на тлі неуспіхів ЗСУ на фронті, масована пропагандистська кампанія про те, що "Росія знову наступає і визволяє території, окуповані київською хунтою", втрата українцями енергетичного комфорту, що спричиняє проблеми з водою і водопостачанням, літня спека, зимовий холод, темрява і т.д. Росія сподівається, що все це призведе до соціальних протестів", - вказує він.

Гончар вказав, що російська пропагандистська машина буде активною, підбурюючи емоції, щоб підсилити тиск на українське політичне керівництво та змусити його капітулювати. Це складова частина ширшого плану.

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"До речі, під час операції проти Іраку 1991 року теж робили ставку на те, що знищення критично важливої інфраструктури, насамперед, енергетичної, призведе до деморалізації іракського суспільства, відбудуться протести - і врешті-решт режим Саддама Хусейна буде усунуто. Але цього не сталося. І тому через 12 років США довелося здійснювати операцію вторгнення. У 1991 вторгнення не було, тільки звільнення Кувейту, а так, Ірак розстрілювали зусиллями повітряних ударів", - наводить приклад він.

За словами експерта із енергетики, Росія розраховує на те, що руйнування енергетичної системи спричинить соціальні зрушення та внутрішні потрясіння в Україні, що змусить українське керівництво здатися.

"Напевно, цей підхід спрацював би блискуче, якби Росія вдалася до таких дій проти Німеччини, але у випадку України це не працює, як показали події зими 2022-2023 років", - наголошує Гончар.

Крім цього, Гончар зауважив, що за даними соціології, українське суспільство готове рішуче протистояти російській агресії, і лише перемога України може вирішити нинішню ситуацію, а також знищення російської енергетичної інфраструктури на її території може сприяти цьому.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Удари по енергетичній інфраструктурі - масована атака по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 1 червня 2024 року під час масованої атаки російських окупантів ракетами та дронами по Україні були серйозно пошкоджені дві теплоелектростанції групи ДТЕК, що призвело до значних пошкоджень обладнання.

"Укренерго" заявило, що системна аварія в енергосистемі України (блекаут) малоймовірна за відсутності нових масованих ракетно-дронових ударів Росії.

Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці, що призвело до відключень світла в країні. Ворог атакує теплові та гідроелектростанції ракетами, а систему електропередачі - дронами. Україна втратила понад половину енерговиробництва воєнного часу. Влада намагається вирішити проблему, але потрібне обладнання може не встигнути прибути до зими. The Washington Post повідомляє, що відключення світла тривають по всій Україні, зокрема в Києві, де навіть вимикають світлофори.

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