Чи можливий масований обстріл України на Новий рік: Мусієнко дав свій прогноз

РФ переслідує не тільки військову, а й політичну мету напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, каже експерт.

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У Росії є ресурс для нових масованих атак по Україні / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Основні тези Мусієнка:

Ворог продовжує накопичувати сили

Частота атак РФ по Україні буде високою

У РФ є ресурс для нових масованих атак по Україні із застосуванням ракет і дронів. Не виключено, що черговий обстріл може статися ближче до Нового року або навіть у новорічну ніч. Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пише РБК-Україна.

За його словами, після того, як росіяни влаштували ракетний обстріл України на Різдво, у них ще є запасів на дві масштабні атаки. Плюс до всього ворог продовжує накопичувати сили, і у нього є допомога від КНДР.

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"Я думаю, що вони готуються одну (масштабну атаку - ред.) провести ближче до Нового року. Або навіть у новорічну ніч. І друга буде через 7-10 днів після Нового року", - припускає Мусієнко.

Він нагадує, що агресор переслідує не тільки військову, а й політичну мету напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Тому, на думку експерта, частота атак РФ по Україні буде дійсно високою.

Противник застосовуватиме максимум. Потім росіяни можуть взяти паузу і вже відновити удари наприкінці січня - на початку лютого. Він також назвав характерні ознаки, що вказують на підготовку ворога до можливих масованих обстрілів.

"По-перше, розвідувальна інформація. По-друге, це ознаки з авіацією. Тобто борти переміщуються по лінії в "Енгельс" або навпаки. Можна помітити по тому як прибувають борти, які підвозять ракети", - пояснив Мусієнко.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці, 25 грудня, країна-агресор РФ масовано атакувала Україну ракетами і дронами. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

За словами Ігоря Терехова, тільки по Харкову РФ запустила 12 ракет, усі вони були націлені по котельнях та об'єктах електроенергетики. Унаслідок удару по об'єктах теплоенергетики - значна частина Харкова без опалення.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає як експерт в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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