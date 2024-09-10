Байден 'не виключає' надання дозволу Україні на удари ATACMS по Росії - Блінкен

Вашингтон враховує те, чи зможуть українські сили використовувати "складні системи" та обслуговувати їх, заявив Ентоні Блінкен.

https://glavred.net/ukraine/bayden-ne-isklyuchaet-predostavleniya-razresheniya-ukraine-na-udary-atacms-po-rf-blinken-10596032.html Посилання скопійоване

Президент США не виключає надання дозволу Україні на удари вглиб РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, defense.gov

Президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News.

"Але я можу сказати вам, що ми адаптувалися і коригували кожен крок на цьому шляху, і ми будемо продовжувати - так що не виключаю цього на даному етапі", - зазначив він.

Блінкен наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення США забезпечили Україну всім необхідним для ефективного відбиття рсійської агресії. За його словами, Вашингтон також враховує, чи здатна Україна використовувати та обслуговувати "складні системи", надані західними союзниками.

відео дня

"Ми не виключаємо. Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми втручаємося, то хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб сприяти тому, чого намагаються досягти українці", - додав держсекретар.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Дозвіл від США на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS, через держсекретаря Ентоні Блінкена 11 вересня. Репортерка Axios Джулігрейс Бруфке повідомила про це на основі розмови з конгресменом Майклом Макколом, який обговорював деталі з Блінкеном.

Візит Блінкена до Києва запланований на той же день. Однак, за словами держсекретаря, остаточне рішення ще обговорюється в Білому домі.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що удари ракетами ATACMS по РФ матимуть суттєвий вплив на хід війни, адже необхідно знищувати не тільки військові об'єкти, але й заводи, де виробляється зброя. Він сподівається, що партнери України нададуть дозвіл на використання західної зброї, що ускладнить виробництво російських ракет і боєприпасів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред