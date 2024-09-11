Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

Сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення України.

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В Україну прибули Блінкен з главою МЗС Британії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули з візитом до Києва.

Відомо, що у столиці вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.

Як повідомляють на сайті Держдепу, сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".

відео дня

Наступного дня, 12 вересня, запланована поїздка Блінкена до Польщі. Там держсекретар США зустрінеться з польськими урядовцями, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, в тому числі поглиблення оборонної і енергетичної співпраці, а також роботу двох країн як членів НАТО на підтримку оборони України.

В Україну прибули Ентоні Блінкен та Девід Леммі / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про прибуття чиновників із США та Британії:

Нагадаємо, що Британія ввела потужні санкції проти РФ. Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та Командування військово-транспортної авіації РФ.

Британія надасть Україні 650 універсальних ракет для ППО. Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

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