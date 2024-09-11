Блінкен із главою МЗС Британії прибули до України: деталі візиту

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули з візитом до Києва.
Відомо, що у столиці вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та урядовцями.
Як повідомляють на сайті Держдепу, сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".
Наступного дня, 12 вересня, запланована поїздка Блінкена до Польщі. Там держсекретар США зустрінеться з польськими урядовцями, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, в тому числі поглиблення оборонної і енергетичної співпраці, а також роботу двох країн як членів НАТО на підтримку оборони України.
Дивіться відео про прибуття чиновників із США та Британії:
Нагадаємо, що Британія ввела потужні санкції проти РФ. Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та Командування військово-транспортної авіації РФ.
Британія надасть Україні 650 універсальних ракет для ППО. Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.
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