Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

Україна до кінця року отримає від Великобританії сотні ракет ППО, десятки тисяч боєприпасів та значну кількість бронетехніки, йдеться у повідомленні МЗС.

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Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів). Про це повідомив міністр закордонних справ країни Девід Леммі під час візиту в Україну, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ Британії.

"Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є ще одним кроком у нашій довготривалій підтримці України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують зазнавати безперервні російські атаки", - заявив Леммі.

Як повідомляється, 242 мільйони фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкції.

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Цьогорічне фінансування включає 100 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема для підтримки українців у громадах біля лінії фронту.

Додаткові 20 мільйонів фунтів підуть на ремонтні роботи, захист електромереж та зміцнення енергетичної інфраструктури України.

Ще 40 мільйонів фунтів спрямовані на стабілізацію та швидке відновлення, щоб "Україна не лише перемогла у війні, але й зробила перший крок до миру". Це включає допомогу у протидії російській агресії, стабілізацію звільнених територій, а також фінансування для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Міністр закордонних справ також оголосив про план до кінця року надати кредитні гарантії на суму 484 мільйони доларів для Світового банку, щоб підтримати економічну стабільність України, зокрема на фінансування шкіл, лікарень, зарплат державним службовцям та пенсій.

Міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що Велика Британія збільшить і прискорить військову підтримку Україні. Він зазначив, що допомога, оголошена у квітні, вже доставлена, включаючи ракети ППО, обладнання для винищувачів F-16, самохідні гармати AS90, запасні стволи, військові катери та морські гармати.

Також міністр оголосив, що до кінця року в Україну буде надіслано сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

"Підтримка України цим урядом є залізною. На другий день нашого перебування на посаді я пообіцяв президенту Зеленському, що ми прискоримо доставку військової допомоги Великобританією – і ми виконуємо це зобов’язання", - наголосив Гілі.

Хто такий Джон Гілі? Джон Гілі (англ. John Healey; нар. 13 лютого 1960, Вейкфілд, Англія) — британський політик, який обіймає посаду державного секретаря з питань оборони з липня 2024 року. Член Лейбористської партії, колишній член парламенту від Роумарш і Конісбро, раніше Вентворт і Вентворт і Дірн з 1997 року, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Про це повідомив очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що проходить на авіабазі НАТО Рамштайн у Німеччині за участю президента України Володимира Зеленського.

Швеція 9 вересня оголосила про новий військовий пакет допомоги для України вартістю 4,6 мільярда шведських крон (401,6 мільйона євро). Це вже 17-й пакет військової допомоги від Стокгольма.

Також 6 вересня на авіабазі "Рамштайн" відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Партнери України зробили кілька важливих заяв і пообіцяли нові постачання зброї, про що повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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