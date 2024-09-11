УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

Юрій Берендій
11 вересня 2024, 20:01
175
Україна до кінця року отримає від Великобританії сотні ракет ППО, десятки тисяч боєприпасів та значну кількість бронетехніки, йдеться у повідомленні МЗС.
Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде
Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

11 вересня Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів). Про це повідомив міністр закордонних справ країни Девід Леммі під час візиту в Україну, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ Британії.

"Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є ще одним кроком у нашій довготривалій підтримці України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують зазнавати безперервні російські атаки", - заявив Леммі.

Як повідомляється, 242 мільйони фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках для невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкції.

відео дня

Цьогорічне фінансування включає 100 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема для підтримки українців у громадах біля лінії фронту.

Додаткові 20 мільйонів фунтів підуть на ремонтні роботи, захист електромереж та зміцнення енергетичної інфраструктури України.

Ще 40 мільйонів фунтів спрямовані на стабілізацію та швидке відновлення, щоб "Україна не лише перемогла у війні, але й зробила перший крок до миру". Це включає допомогу у протидії російській агресії, стабілізацію звільнених територій, а також фінансування для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Міністр закордонних справ також оголосив про план до кінця року надати кредитні гарантії на суму 484 мільйони доларів для Світового банку, щоб підтримати економічну стабільність України, зокрема на фінансування шкіл, лікарень, зарплат державним службовцям та пенсій.

Міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що Велика Британія збільшить і прискорить військову підтримку Україні. Він зазначив, що допомога, оголошена у квітні, вже доставлена, включаючи ракети ППО, обладнання для винищувачів F-16, самохідні гармати AS90, запасні стволи, військові катери та морські гармати.

Також міністр оголосив, що до кінця року в Україну буде надіслано сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

"Підтримка України цим урядом є залізною. На другий день нашого перебування на посаді я пообіцяв президенту Зеленському, що ми прискоримо доставку військової допомоги Великобританією – і ми виконуємо це зобов’язання", - наголосив Гілі.

Хто такий Джон Гілі?

Джон Гілі (англ. John Healey; нар. 13 лютого 1960, Вейкфілд, Англія) — британський політик, який обіймає посаду державного секретаря з питань оборони з липня 2024 року. Член Лейбористської партії, колишній член парламенту від Роумарш і Конісбро, раніше Вентворт і Вентворт і Дірн з 1997 року, пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Про це повідомив очільник американського оборонного відомства Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що проходить на авіабазі НАТО Рамштайн у Німеччині за участю президента України Володимира Зеленського.

Швеція 9 вересня оголосила про новий військовий пакет допомоги для України вартістю 4,6 мільярда шведських крон (401,6 мільйона євро). Це вже 17-й пакет військової допомоги від Стокгольма.

Також 6 вересня на авіабазі "Рамштайн" відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Партнери України зробили кілька важливих заяв і пообіцяли нові постачання зброї, про що повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Великобританії військова допомога Кримська платформа
Реклама

Головне за день

Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату

Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату

20:34 Україна
Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

20:01 Україна
Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

19:24 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Її чекали, ми сподівалися : що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової 27720

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

Озлоблений і вседозволений : Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце 27312

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot : експерт - про іранські ракети 19337

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день 13186

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

Останні новини

21:43

Україну "жорстко зв’язали": у Foreign Policy розкритикували стратегію США щодо війни

21:13

РФ починає вибивати ЗСУ в Курській області: експерт про загострення ситуації

20:34

Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату

20:06

"Не залежить від мого оптимізму": Зеленский зробив заяву про далекобійні удари по РФ

20:01

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
19:55

Хотів налякати Усика: "Циганський король" одним ударом поклав тайського боксера

19:29

"Примусить РФ закінчити війну": Зеленський розповів про "план перемоги" України

19:24

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

19:24

Світлана Тарабарова зізналася, чому рада тим артистам, хто "перевзувся"

Реклама
19:15

Росія після "подарунків" з Ірану отримала партію ракет від ще однієї країни

19:10

Реакція на дебати: консерватори розчаровані, демократи задоволеніПогляд

19:07

В Києві напали на митрополита, який служить у ЗСУ: що кажуть в поліції

18:49

Грозовий циклон накриє Україну: які регіони заливатиме дощем

18:20

Ігри з письменниками, презентації, майстеркласи та червона доріжка: гід активностями другої "Книжкової країни"

18:18

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

18:14

Залишилась лише пляма: російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму

18:07

Краще, ніж з магазину: рецепт найсмачнішого яблучного сидру

18:01

Перевершила очікування: Маск неочікувано похвалив Харріс після дебатів з Трампом

17:47

Найкращий варіант для дому та квартири: які породи котів найласкавіші - списокВідео

17:26

"Сфальсифіковане шоу": Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

Реклама
17:25

Оскароносний Майкл Дуглас приїхав до Києва - що відомоВідео

17:11

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11

"50 тисяч ТЦКшників і нацгвардійців": експерт вказав, як не втратити Донбас

17:09

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої

17:04

Як визначити натуральний мед чи ні не відходячи від прилавкаВідео

16:35

Суворі заборони та прикмети: що не можна робити у Зміїний день 12 вересня

16:35

"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

16:27

"Небезпечніші за ракетний удар": експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

16:25

Навіть найстійкіший розтане за 20 хвилин: чим вивести застарілий жир

16:25

Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

16:18

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

16:03

"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

15:52

Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

15:50

Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

15:44

Більше ніякого павутиння: як позбутися павуків у домі

15:35

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:29

Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

15:20

Задача для вступу в Гарвард спантеличила багатьох: лише геній знайде відповідь

14:58

Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком

14:48

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

Реклама
14:47

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:46

Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

14:42

Погрожують відповіддю: у Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення про дозвіл бити по РФ

14:39

"Спокій, а не хаос": Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа

14:20

Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

14:02

Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

13:51

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм КапітоліюПогляд

13:37

Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

13:36

"Сміттєві" шкідники: у Чернігові бізнесмени Тарасовці понищили озеро на 216 млн грн

13:25

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти