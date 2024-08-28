По РФ Storm Shadow можна бити: але Британія заявила про нюанс

Великобританія підтримує використання своєї зброї проти РФ, але офіційно не говорить про це, щоб не створювати конфлікт із США.

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Storm Shadow / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Великобританія підтримує удари ЗСУ по Росії ракетами Storm Shadow, але це іде в розріз із принципами США.

"Володимир Зеленський неодноразово просив дозволити використовувати зброю, яка може уникати ворожих радарів і вражати точні цілі на відстані до 190 миль (понад 300 км, – УНІАН), для нанесення ударів у глибині Росії. Незважаючи на плутанину з позицією уряду, The Telegraph розуміє, що Даунінг-стріт це підтримує. Однак ракети, як правило, використовуються разом із засекреченими американськими системами, що вимагає дозволу Вашингтона. The Telegraph розуміє, що Велика Британія не зверталася до США з офіційним запитом щодо використання Україною ракет на території Росії. Зрозуміло, що занепокоєння США з приводу цього кроку було чітко висловлено", - йдеться у матеріалі.

Джерело видання в Білому домі повідомило, що адміністрація преиздента США Джо Байдена стурбована тим, що використання цих ракет навіть без схвалення Вашингтона може призвести до ескалації ситуації і втягнення американських військ у конфлікт.

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Британський премʼєр Кір Стармер, наскільки відомо, не хоче провокувати конфлікт через це питання і застосовує "консультативний підхід" до переговорів з США. Джерело в британському уряді заявило: "Ми хочемо обговорювати з союзниками подібні речі, а не намагатися підштовхнути їх до цього".

"Сполучені Штати в приватних розмовах нарікають на підхід Британії до надання військового обладнання Україні з позиції авангарду. На початку цього року Грант Шаппс, будучи тодішнім міністром оборони, як відомо, наполягав на тому, щоб Київ завдав удару по російських військових кораблях у Криму, в той час як Америка була більш обережною. Джерела повідомляли, що рішення Великої Британії стати першою західною країною, яка поставила Україні основні бойові танки, а також прагнення країни поставити винищувачі F-16 викликали занепокоєння у Вашингтоні, оскільки чиновники вважали, що Лондон намагається підштовхнути їх до подібних рішень", – наголошується в матеріалі.

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