Ремонт "Дружби" завершено: офіційна заява щодо відновлення транзиту нафти

Нафтопровід "Дружба" може запрацювати вже найближчим часом

Ремонт трубопроводу "Дружба" завершений

Компанія Укртранснафта офіційно повідомила міністерство нафти та газу Угорщини про завершення ремонту на трубопроводі "Дружба". Про це повідомила найбільша угорська нафтогазова компанія MOL.

"АТ "Укртранснафта", що відповідальна за експлуатацію української ділянки нафтопроводу "Дружба", офіційно повідомила MOL про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 квітня припинено дію форс-мажорних обставин, що діяли з 27 січня 2026 року.

АТ "Укртранснафта" готова відновити транзит сирої нафти до Угорщини та Словаччини, додають у компанії.

Раніше Главред писав, що Україна готується до відновлення роботи трубопроводу "Дружба", який був пошкоджений у січні внаслідок російської атаки.

Раніше Петер Мадяр виступав із заявою, в якій закликав Україну відновити роботу нафтопроводу "Дружба" та наголосив, що не піддаватиметься "шантажу".

Крім того, у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Євроради Антоніу Кошти йшлося про те, що Україна погодилася на пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами.

Що таке нафтопровід Дружба? Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР. Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії. З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.

