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"Рецепт масових втрат": в Forbes назвали головну проблему росіян на Курщині

Марія Николишин
14 листопада 2024, 10:50
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Російські командири в Курську готують свої війська до тактичних невдач.
'Рецепт масових втрат': в Forbes назвали головну проблему росіян на Курщині
Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

  • Армія РФ зазнала великих втрат в Курській області
  • Росіяни втратили вже 88 машин
  • В Генштабі РФ є проблема з дезінформацією

Під час тижневого наступу в Курській області російські війська зазнали величезних втрат. Про це повідомляється у матеріалі аналітика Forbes Девіда Акса.

За його словами, армія РФ продовжує наступати на українські позиції - хоч і зазнає невдач. Ймовірно, російські командири не надають своїм військам і генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ.

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"Усе це говорить про те, що російські атаки передбачувані та сліпі. Це рецепт масових втрат", - наголосив аналітик.

Зазначається, що росіяни втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище Зелений Шилах і навколо нього, у нічийній зоні на північно-західному фланзі виступу. 11 із них були виведені з ладу протягом 13 листопада.

Аналітик також підкреслив, що під час боїв українським бійцям вдається підбиратися практично впритул до росіян, які діють за поганими розвідданими. Зокрема, 7 листопада кілька машин БТР-82 російської 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки були підірвані з близької відстані військами ЗСУ, що окопалися.

"Проблема дезінформації генерального штабу РФ з боку місцевого командування в Курській області є системною в цій бригаді, і, можливо, в сусідніх підрозділах. Передаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи погані накази вниз, російські командири в Курську готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це не означає, що росіяни програють у Курську. Це означає, що вони, швидше за все, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви", - підсумував аналітика Forbes.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, південнокорейська та американська розвідки підтвердили участь північнокорейських військових у бойових діях на російській території, зокрема в Курській області.

Пресофіцер 47-ї ОМБр Анастасія Блищик повідомила, що ситуація в Курській області напружена, але контрольована українськими військовими. Російські окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони України в Курській області, проте ворожі спроби не увінчалися успіхом.

Крім того, російські морські піхотинці та десантники спільно з північнокорейськими військовими атакують позиції ЗСУ в західній частині Курщини, щоб витіснити українських військових з регіону до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

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