'Рецепт масових втрат': в Forbes назвали головну проблему росіян на Курщині

Російські командири в Курську готують свої війська до тактичних невдач.

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Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

Армія РФ зазнала великих втрат в Курській області

Росіяни втратили вже 88 машин

В Генштабі РФ є проблема з дезінформацією

Під час тижневого наступу в Курській області російські війська зазнали величезних втрат. Про це повідомляється у матеріалі аналітика Forbes Девіда Акса.

За його словами, армія РФ продовжує наступати на українські позиції - хоч і зазнає невдач. Ймовірно, російські командири не надають своїм військам і генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ.

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"Усе це говорить про те, що російські атаки передбачувані та сліпі. Це рецепт масових втрат", - наголосив аналітик.

Зазначається, що росіяни втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище Зелений Шилах і навколо нього, у нічийній зоні на північно-західному фланзі виступу. 11 із них були виведені з ладу протягом 13 листопада.

Аналітик також підкреслив, що під час боїв українським бійцям вдається підбиратися практично впритул до росіян, які діють за поганими розвідданими. Зокрема, 7 листопада кілька машин БТР-82 російської 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки були підірвані з близької відстані військами ЗСУ, що окопалися.

"Проблема дезінформації генерального штабу РФ з боку місцевого командування в Курській області є системною в цій бригаді, і, можливо, в сусідніх підрозділах. Передаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи погані накази вниз, російські командири в Курську готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це не означає, що росіяни програють у Курську. Це означає, що вони, швидше за все, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви", - підсумував аналітика Forbes.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, південнокорейська та американська розвідки підтвердили участь північнокорейських військових у бойових діях на російській території, зокрема в Курській області.

Пресофіцер 47-ї ОМБр Анастасія Блищик повідомила, що ситуація в Курській області напружена, але контрольована українськими військовими. Російські окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони України в Курській області, проте ворожі спроби не увінчалися успіхом.

Крім того, російські морські піхотинці та десантники спільно з північнокорейськими військовими атакують позиції ЗСУ в західній частині Курщини, щоб витіснити українських військових з регіону до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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