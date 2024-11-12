Йдуть у "банзай-атаки": РФ веде криваві бої на Курщині - у чому мета Кремля

Російські війська атакують у лоб і гинуть пачками.

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Нерідко цілі російські підрозділи знищуються одним вибухом / Колаж: Главред, фото: скріншот, deepstatemap, Міноборони РФ

Ви дізнаєтеся:

Чому РФ відчайдушно атакує позиції ЗСУ на Курщині

Які втрати окупантів у бою 11 листопада

Чому Кремль поспішає до інавгурації Трампа

У Курській області РФ тривають жорстокі бої. Російські морські піхотинці та десантники спільно з північнокорейськими військовими атакують позиції ЗСУ в західній частині Курщини, щоб витіснити українських військових з регіону до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Як пише журналіст Forbes Девід Акс, Кремль готовий зазнати величезних втрат, особливо з огляду на те, що росіяни та їхні північнокорейські союзники перевершують українську армію чисельністю та краще озброєні.

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11 листопада російські десантники з 51-го повітряно-десантного полку і морські піхотинці з 155-ї бригади морської піхоти атакували українські позиції впритул. Боєць ЗСУ, на якого посилається автор статті, нарахував 18 російських бойових машин піхоти БМП, БМД і МТ-ЛБ і бронетранспортерів із піхотою, а також п'ять танків Т-72, Т-80 і Т-90.

Українські безпілотники і танки зустріли атаку. Бій був хаотичним і кривавим, і, врешті-решт, росіяни втратили 15 БМП і БТРів і три танки.

"Нам дуже пощастило, що вони проводять багато "банзай-атак", - зазначив боєць ЗСУ.

За його словами, два українські танкові екіпажі виїхали назустріч росіянам і перетнулися з чотирма російськими БМД або БМП - з них не висадилися 15 десантників. Тоді танки відкрили вогонь, знищивши одну БМД.

"Це не рідкість, коли цілі російські підрозділи знищуються одним вибухом", - пише Forbes.

Акс зазначає, що російський диктатор Володимир Путін прагне повернути Курську область до можливого припинення вогню, таким чином знищивши потенційний контроль України над частиною Росії.

Метою Кремля є місто Суджа в центрі українського виступу на Курській дузі. РФ прагне відновити контроль над Суджею до інавгурації 47-го президента США.

"Відмовившись від хитромудрої тактики, російські війська атакують у лоб, гинуть пачками - і штовхають Росію до одного з двох варіантів розвитку подій: сприятливого перемир'я або ще одного року дорогих бойових дій", - резюмує автор статті.

Ситуація в Курській області - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін наказав повернути Курську область до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа - 20 січня.

Черговий контрнаступ російських військ на позиції українських підрозділів у Курській області фактично зазнав невдачі. Українські сили зараз контролюють близько 700 кв. км території в цьому регіоні.

Главред раніше писав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що країна-агресор РФ зосередила в Курській області значну кількість сил з елітних російських ударних частин. Ворог намагається витіснити ЗСУ і просунутися вглиб території, яку контролює Україна.

Видання The New York Times писало про те, що російські окупанти зібрали 50-тисячне угруповання на Курському напрямку, включно з північнокорейськими військами.

Командир взводу 95-ї десантно-штурмової бригади Станіслав Краснов повідомив, що в Курській області втрати РФ у десять разів перевищують втрати українських бійців.

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Хто такий Девід Акс Девід Акс (англ. David Axe) - американський військовий кореспондент, блогер і автор графічних романів. 2007 року Акс заснував сайт "War Is Boring" як веб-комікс, а пізніше перетворив його на новинний блог. З 2020 року Акс працює військовим кореспондентом у журналі Forbes.

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