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Тотальний розгром на Курщині: ЗСУ влаштували "чорний день" для армії РФ

Маріна Фурман
12 листопада 2024, 13:17оновлено 12 листопада, 14:07
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Знищено чимало ворожої техніки на Курському напрямку.
ВСУ
ЗСУ відбувають ворожі штурми / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Основне:

  • Армія РФ пробує атакувати на Курському напрямку
  • Окупанти зазнають поразки на фронті

Російські окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони України в Курській області, проте ворожі спроби не увінчалися успіхом. Про це повідомила пресофіцер 47-ї ОМБр Анастасія Блищик в ефірі телемарафону.

За її словами, ситуація в Курській області напружена, але контрольована українськими військовими.

відео дня

"Вчора дійсно був "чорний день" для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Тобто вони намагалися залітати на техніці, з десантом і штурмувати населені пункти. Проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї ОМБр", - розповіла Блищик.

Вона додала, що три БТР підірвалися на мінах, іншу техніку ЗСУ знищили за допомогою FPV-дронів, а також ПТРК "Стугна".

"Іншу бронетехніку знищили наші суміжні бригади з якими ми стоїмо на одному напрямку. І також були ліквідовані російські загарбники. Та частина, якій пощастило вижити, вони розбіглися і десь заховалися в посадках. Тобто вчора відбувся провальний штурм російських окупантів", - поділилась деталями пресофіцер 47-ї ОМБр.

Ситуація на Курському напрямку - останні новини

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState інформували, що вчора був надзвичайно важкий день біля села Новоіванівка Курської області, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці. За словами експерті, загалом ворог задіяв 29 одиниць ОВТ.

Як писав Главред, Путін у спробі відбити Курську область у ЗСУ направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Союзники НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа.

В американському Інституті вивчення війни йшлось, що українські військові просунулися до краю головного "українського плацдарму" у Курській області - до бурелому в північній частині населеного пункту Новоіванівка.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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