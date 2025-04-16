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Розвідка дала наводку: у ЗСУ розкрили деталі удару по бригаді ракетників РФ

Олексій Тесля
16 квітня 2025, 23:50
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Ракетна бригада РФ у Шуї зазнала найбільших за всю війну разових втрат, каже Іван Тимочко.
Скріншот
Удар по бригаді РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Завдано удару по розташуванню ракетної бригади в місті Шуя
  • Ті, хто дозволив запуск ракет по мирних жителях, мають понести покарання

Перед ударом по розташуванню ракетної бригади РФ у місті Шуя Іванівської області, яка причетна до теракту в Сумах, відомості про неї збирали підрозділи розвідники.

Як розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу, для цього могли залучити агентів на місцях, які оперативно визначають, де розміщені пускові установки або скупчення ворожих сил, які готували атаку.

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"Вдалося виявити, вдалося знищити. Самі росіяни плачуть, що та ракетна бригада зазнала найбільших за всю війну разових втрат. Сподіваюся, що вони поб'ють свої рекорди. Сподіваюся, що Збройні сили їм у тому допомагатимуть неодноразово", - сказав він.

За словами представника ЗСУ, після ракетного удару РФ по Сумах важливо було оперативно з'ясувати, які підрозділи і яка військова частина брали участь в обстрілі. Він пояснив, що ті, хто дозволив запуск ракет по мирних жителях, мають понести покарання.

"Навіть якщо ми розуміємо, що той офіцерський склад, який обслуговував конкретні пускові установки, знищено, залишилося ще її командування. Тобто і ті, хто давав накази, і ті, хто отримував відповідні накази", - додав Тимочко.

Теракт РФ у Сумах - останні новини за темою

Раніше в Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Саме ця частина завдала удару у Вербну неділю по місту Суми двома "Іскандерами".

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М" / KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

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Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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