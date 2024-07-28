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"Це віджене РФ за Урал": Світан сказав, що саме зможе вигнати окупантів з України

Альона Вороніна
28 липня 2024, 09:38
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Такий крок, який могли б зробити США, розв'язав би більшість проблем України, зокрема, допоміг би вигнати російських окупантів з території нашої держави.
Роман Свитан, украинские военные
Світан сказав, що саме зможе вигнати окупантів з України/ колаж: Главред, фото: скрін, 18 окрема бригада армійської авіації

Якби США надали Україні ленд-ліз на суму 500 мільярдів доларів, це розв'язало б більшість проблем України, зокрема допомогло б "відігнати Росію за Урал".

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі "24 Каналу". Так Світан прокоментував план завершення війни країни-агресорки Росії проти України, який був описаний колишнім держсекретарем США Майком Помпео. У цьому плані, зокрема, є створення програми ленд-лізу на 500 мільярдів доларів.

"Лише ленд-ліз на пів трильйона доларів віджене Росію за Урал", – сказав Світан.

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За словами експерта, ленд-ліз передбачає передачу саме озброєння, тобто тієї зброї, що вже лежить на складах і буде відновлюватися.

Світан додав, що такий ленд-ліз на пів трильйона доларів розв'яже 99% проблем, які у нас є. Ще одним серйозним посилом є демілітаризація Криму, яку пропонує Майк Помпео.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

План Помпео щодо завершення війни в Україні – що відомо

Американський політик, колишній державний секретар США Майк Помпео у своїй колонці на The Wall Street Journal опублікував ініціативу для кандидата в президенти Дональда Трампа, яку той міг би реалізувати на посаді господаря Білого дому.

Зокрема, Помпео запропонував різко посилити підтримку України та примусити країну-агресорку РФ до завершення війни. Серед пунктів – реальні санкції щодо РФ, створення ленд-лізу на 500 мільярдів доларів на озброєння для України, скасування всіх обмежень на використання отриманої зброї, відродження НАТО та інтеграція України до Альянсу.

Після цього у Зеленського зробили заяву про "план" для Трампа. План завершення війни Росії проти України, який був описаний колишнім держсекретарем США Майком Помпео, є цілком реалістичним сценарієм. Перемога Києва над Москвою може забезпечити Сполученим Штатам глобальне лідерство, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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війна в Україні новини США вторгнення Росії Майк Помпео Роман Світан
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