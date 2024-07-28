РФ вночі вдарила по Україні ракетою Х-59 і дронами, збити вдалося не усе: деталі

Збити вдалося ракету і сім дронів, майже усі збиття ворожих повітряних цілей відбулися в Одеській області.

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РФ вночі вдарила по Україні ракетою Х-59 і дронам/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські окупанти у ніч на неділю, 28 липня, запустили по Україні ракету Х-59 і 8 дронів-камікадзе "Шахед".

Сили протиповітряної оборони України збили ворожу ракету і 7 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 8-ма ударними БпЛА "Shahed" із мису Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні. відео дня

Він зазначив, що майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

"Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил ЗС України збито КАР Х-59 та сім БпЛА "Shahed-131/136", – розповів Олещук.

Що відомо про ракету Х-59? Х-59 – радянська і російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії. Призначена для ураження важливих наземних та надводних об'єктів, прикритих ППО, що візуально виявляються оператором у будь-який час вдень у простих метеоумовах, а також різновиди для вседобового та протикорабельного застосування, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

24 липня у Харкові пролунали вибухи – РФ обстріляла місто ракетами С-300, був загиблий. Перший удар по Харкову припав на промислову зону одного з районів міста, другий – по приватному сектору.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Чернігівській області. Російські "шахеди" вдарили по Ніжину. Ворожа атака не залишилася без наслідків.

Також 26 липня повідомлялося, що відбулося понад 400 ударів по Запорізькому району за добу. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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