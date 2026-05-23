Співробітники ТЦК побили ветерана без ніг: подробиці гучного скандалу в Києві

Олексій Тесля
23 травня 2026, 17:26
У Києві між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація.
Мороз
Співробітники ТЦК побили ветерана Артема Мороза / Колаж: Главред, фото: ТЦК та СП, скріншот

Важливо:

  • Представники ТЦК та СП у Києві побили ветерана ЗСУ
  • Поліція розпочала кримінальну справу через дії військовослужбовця ТЦК

Командування Сухопутних військ заявило, що представники ТЦК і СП Шевченківського району Києва, винні в інциденті з ветераном, будуть переведені до бойових підрозділів.

У свою чергу керівництво Київського ТЦК та СП офіційно вибачилося перед ветераном.

"Під час проведення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, що в цьому випадку не може бути нічим виправдано", – йдеться в повідомленні Сухопутних військ.

Деталі скандалу з побиттям ветерана ЗСУ

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК та СП. За даним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України. Потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Триває досудове розслідування.

"Щодо винних посадових осіб буде прийнято рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах. Керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному зв'язку з потерпілим ветераном. Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу і вже офіційно вибачилися перед ветераном", – зазначається в повідомленні.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує такі неправомірні дії. Взаємодія з людьми, як цивільними, так і військовослужбовцями, має ґрунтуватися на принципах людяності та поваги. А гідність і права ветеранів війни – абсолютний пріоритет для Збройних Сил України", – заявили в Сухопутних силах.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
/ Інфографіка - Главред

Артем Мороз: що відомо про ветерана ЗСУ

Мороз добровільно пішов до армії в перші дні повномасштабного вторгнення і півроку стояв на обороні Херсонщини. Там отримав важке поранення і втратив обидві ноги.

Після реабілітації Артем повернувся до активного життя: танцює, займається дайвінгом, бігає марафони, водить авто. Він також допомагає побратимам із 241-ї бригади, де опікується моральним станом бійців.

Артем Мороз
/ rozmova.wordpress.com

Що зміниться в системі мобілізації: важливе

В Україні розпочинається наступний етап мобілізаційних заходів, який передбачає посилення контролю за військовим обліком та розширення механізмів перевірки військовозобов'язаних. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко.

За його словами, однією з ключових змін стане цифровізація процесів обліку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зможуть використовувати дані податкової служби для перевірки інформації про громадян, які підпадають під військовий обов'язок.

Нова система дозволить охоплювати не тільки тих, хто вже перебуває на обліку, а й громадян з відстрочкою, а також осіб, які перебувають за межами країни. На тлі розширення доступу до державних реєстрів очікується зростання кількості перевірок та вручення повісток, яке може стати помітним вже ближче до кінця року.

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі чоловік порізав ножем співробітників ТЦК. Для затримання нападника один із військовослужбовців зробив кілька пострілів у повітря.

Як повідомляв Главред, в Одесі працівники ТЦК побили і намагалися мобілізувати морпіха 36-ї бригади та колишнього полоненого Романа Покидька, який захищав Маріуполь. Його викинули з авто під час нападу, завдавши тілесних ушкоджень.

Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва ТЦК та СП
