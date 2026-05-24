Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2026, 22:46
Нині фіксується активність ворожої стратегічної авіації.
шахед, ракета
Є загроза комбінованої атаки на Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Росія може завдати удару по Україні ракетами та дронами
  • Монітори фіксують активність стратегічної авіації

Україна знову може опинитись під атакою російських ракет і дронів. Нині рівень загрози тримається на середньому рівні. Про це повідомляє моніторинговий канал.

Ворог може завдати комбінованого удару по Україні. Зазначається, що зараз активна стратегічна авіація РФ.

"Впродовж вечора було здійснено передислокацію 2х бортів Ту-95мс з Енгельса на Оленью. Загалом на Оленьї 7х бортів Ту-95мс", - йдеться у повідомленні.

У повітряному просторі перебуває незначна кількість "Шахедів".

"Ймовірні запуски груп вподовж ночі для атаки міст на Півдні та Сході", - йдеться у повідомленні.

На середньому рівні також знаходиться загроза застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 24 травня масовано атакувала Київ. В результаті атаки в столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Як раніше повідомляв Главред, другу добу поспіль триває атака на Полтавщину, де фіксуються серйозні наслідки для місцевих служб та інфраструктури. Міська влада вимагає міжнародної підтримки для відновлення нормального життя та захисту громадян. Ці події свідчать про постійні загрози мирному населенню по всій країні.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію і мобілізують сили для захисту територій.

