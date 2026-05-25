Налетять сильні дощі: які регіони будуть "плавати"

Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода вночі 25 травня

Де температура повітря підвищиться до +29 градуса

У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 25 травня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко також попередила, що у понеділок, 25 травня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Невеликі дощі будуть на території західних та північних областей. Увечері дощі будуть також у центральних та південних регіонах.

Вночі температура повітря опуститься до 11-17 градусів тепла. Вдень буде 21-25 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 24-28 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 25 травня

В Україні 25 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у північно-східних, східних, південних, Дніпропетровській областях та у Карпатах. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на Закарпатті та півдні країни до 29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +26

За даними meteoprog, 25 травня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +15...+26 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до +12...+20 градусів.

Погода 25 травня в Києві

У Києві 25 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.

Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

