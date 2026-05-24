Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реація

Український блогер Андрій Гаврилів став "небажаною особою" в Польщі після поїздки до Морського Ока.

Андрію Гавриліву заборонили в'їзд до Польщі на 5 років

Коротко:

Блогеру Гавриліву заборонили в’їзд до Польщі на 5 років

Хлопець заїхав у заповідну зону біля Морського Ока, де рух авто заборонений

Блогер перепросив і заявив, що шкоди не завдав

Львівському блогеру Андрію Гавриліву, який заїхав автомобілем у заповідну зону біля озера Морське Око в Польщі, заборонили в’їзд до Польщі на п’ять років. Польська влада внесла його до списку небажаних осіб. Про рішення повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський у соцмережі X.

"Винуватець рейду на Морське Око понесе відповідальність. У зв’язку з порушенням громадського порядку, на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в’їзд на територію Республіки Польща на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію", - написав Кєрвінський.

Що сталося в Татранському нацпарку

Інцидент стався 22 травня. Гаврилів разом із дівчиною заїхав на автомобілі Chevrolet Corvette на територію Татранського національного парку, де розташоване озеро Морське Око.

У цій зоні рух приватного транспорту заборонений. Потрапити до озера можна лише пішки, спеціальними шатлами або кінними упряжками.

Блогер сам опублікував фото та відео поїздки у соцмережах і заявив, що нібито вони стали "першими людьми в історії", які заїхали до Морського Ока машиною.

Андрій Гаврилів біля Морського Ока / Фото: instagram.com/andriy.gavryliv

Реакція польської влади

Спочатку поліція Закопаного оштрафувала українця на 100 злотих і нарахувала 8 штрафних балів. Однак у Польщі таке рішення викликало критику, оскільки за подібні порушення передбачені значно суворіші санкції - до 5 тисяч злотих штрафу.

Згодом речник поліції Закопаного Роман Вечорек пояснив, що правоохоронці спершу не володіли повною інформацією про фактичний маршрут блогера. За їхніми словами, чоловік заявив, що лише розвернувся біля шлагбаума, однак оприлюднені в соцмережах фото свідчили про інше.

Після скандалу Гаврилів перепросив перед поляками, заявивши, що не знав про заборону в’їзду до заповідної зони.

Як відреагував блогер

Сам Андрій Гаврилів у коментарі LVIV.MEDIA заявив, що не отримував офіційного підтвердження щодо заборони та не знає, чи відповідає ця інформація дійсності. За його словами, він лише чув про таке рішення.

Блогер пояснив, що перетнув кордон України на законних підставах, оскільки підпадає під вікову категорію чоловіків 18–22 років, яким дозволено виїзд за межі країни. Він також зазначив, що сплатив штраф у Польщі одразу після інциденту.

"Заборонили мені в’їзд до Польщі - я і так не кожен день в ту Польщу катався. Спершу закрили кордони. Єдина можливість була виїжджати - це машини на ЗСУ по які я їздив. Тепер зробили закон 18-22, тої Польщі і так не бачити. Ну якщо до дня народження буде можливість поїхати за кордон, то поїду через Румунію", - сказав Гаврилів.

Водночас блогер наголосив, що не завдав шкоди природі чи інфраструктурі.

Також Гаврилів пояснив, що поїздка до Польщі була пов’язана із закупівлею автомобілів для потреб Збройних сил України, а візит до Морського Ока став спонтанним рішенням під час зворотної дороги.

Згодом блогер також записав відеозвернення до польської влади, в якому прокоментував інцидент:

Про персону: Андрій Гаврилів Андрій Гаврилів — львівський блогер, контент-креатор та інфлюенсер, відомий активністю в TikTok та Instagram, а також гучними інформаційними приводами, пов’язаними з його публічними відео та подіями в соцмережах. Широку популярність здобув завдяки вірусним роликам, у яких часто показує свій спосіб життя, автомобілі, подорожі та соціальні експерименти. У Instagram має 883 тисячі підписників, а у TikTok - 2,3 млн.

