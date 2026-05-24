Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реація

Руслана Заклінська
24 травня 2026, 20:31оновлено 24 травня, 21:32
google news Підпишіться
на нас в Google
Український блогер Андрій Гаврилів став "небажаною особою" в Польщі після поїздки до Морського Ока.
Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реація
Андрію Гавриліву заборонили в’їзд до Польщі на 5 років / Колаж: Главред, фото: instagram.com/andriy.gavryliv

Коротко:

  • Блогеру Гавриліву заборонили в’їзд до Польщі на 5 років
  • Хлопець заїхав у заповідну зону біля Морського Ока, де рух авто заборонений
  • Блогер перепросив і заявив, що шкоди не завдав

Львівському блогеру Андрію Гавриліву, який заїхав автомобілем у заповідну зону біля озера Морське Око в Польщі, заборонили в’їзд до Польщі на п’ять років. Польська влада внесла його до списку небажаних осіб. Про рішення повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський у соцмережі X.

"Винуватець рейду на Морське Око понесе відповідальність. У зв’язку з порушенням громадського порядку, на прохання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною на в’їзд на територію Республіки Польща на 5 років. Порушення закону завжди зустріне сувору реакцію", - написав Кєрвінський.

відео дня

Що сталося в Татранському нацпарку

Інцидент стався 22 травня. Гаврилів разом із дівчиною заїхав на автомобілі Chevrolet Corvette на територію Татранського національного парку, де розташоване озеро Морське Око.

У цій зоні рух приватного транспорту заборонений. Потрапити до озера можна лише пішки, спеціальними шатлами або кінними упряжками.

Блогер сам опублікував фото та відео поїздки у соцмережах і заявив, що нібито вони стали "першими людьми в історії", які заїхали до Морського Ока машиною.

Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реація
Андрій Гаврилів біля Морського Ока / Фото: instagram.com/andriy.gavryliv

Реакція польської влади

Спочатку поліція Закопаного оштрафувала українця на 100 злотих і нарахувала 8 штрафних балів. Однак у Польщі таке рішення викликало критику, оскільки за подібні порушення передбачені значно суворіші санкції - до 5 тисяч злотих штрафу.

Згодом речник поліції Закопаного Роман Вечорек пояснив, що правоохоронці спершу не володіли повною інформацією про фактичний маршрут блогера. За їхніми словами, чоловік заявив, що лише розвернувся біля шлагбаума, однак оприлюднені в соцмережах фото свідчили про інше.

Після скандалу Гаврилів перепросив перед поляками, заявивши, що не знав про заборону в’їзду до заповідної зони.

Як відреагував блогер

Сам Андрій Гаврилів у коментарі LVIV.MEDIA заявив, що не отримував офіційного підтвердження щодо заборони та не знає, чи відповідає ця інформація дійсності. За його словами, він лише чув про таке рішення.

Блогер пояснив, що перетнув кордон України на законних підставах, оскільки підпадає під вікову категорію чоловіків 18–22 років, яким дозволено виїзд за межі країни. Він також зазначив, що сплатив штраф у Польщі одразу після інциденту.

"Заборонили мені в’їзд до Польщі - я і так не кожен день в ту Польщу катався. Спершу закрили кордони. Єдина можливість була виїжджати - це машини на ЗСУ по які я їздив. Тепер зробили закон 18-22, тої Польщі і так не бачити. Ну якщо до дня народження буде можливість поїхати за кордон, то поїду через Румунію", - сказав Гаврилів.

Водночас блогер наголосив, що не завдав шкоди природі чи інфраструктурі.

Також Гаврилів пояснив, що поїздка до Польщі була пов’язана із закупівлею автомобілів для потреб Збройних сил України, а візит до Морського Ока став спонтанним рішенням під час зворотної дороги.

Згодом блогер також записав відеозвернення до польської влади, в якому прокоментував інцидент:

Українські блогери - новини за темою

Як повідомляв Главред, український блогер з Одеси Петро Гутовський, який подорожує з дружиною та знімає тревел-контент, опинився у центрі скандалу після реклами готелю в окупованому Криму. У своєму відео він назвав Алушту "півднем Росії", попри те що місто розташоване на території українського Криму. У контенті також помічена реклама російських сервісів і використання рублевих розрахунків.

Також відомий український блогер Денис Повєткін розповів про своє дороге весілля та публічно розкритикував виступ співака Дан Балан. В інтерв’ю він зазначив, що залишився незадоволений поведінкою та станом артиста, припустивши, що той міг виглядати виснаженим або нетверезим.

Читайте також:

Про персону: Андрій Гаврилів

Андрій Гаврилів — львівський блогер, контент-креатор та інфлюенсер, відомий активністю в TikTok та Instagram, а також гучними інформаційними приводами, пов’язаними з його публічними відео та подіями в соцмережах.

Широку популярність здобув завдяки вірусним роликам, у яких часто показує свій спосіб життя, автомобілі, подорожі та соціальні експерименти. У Instagram має 883 тисячі підписників, а у TikTok - 2,3 млн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес новини Львова Польща блогери новини України новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:44Україна
Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

21:07Війна
Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

19:41Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

Останні новини

21:44

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:07

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

20:31

Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реаціяВідео

19:41

Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

19:06

Український експерт у сфері готельного бізнесу впроваджує у США кризові методики для Airbnb та Booking.com

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
19:03

Як сказати українською "не заморачивайся" - правильний варіант знають не всіВідео

18:21

5 речей, яких у охайних людей ніколи не буває у ваннійВідео

18:05

"Через впливових друзів": Соловій зізналася, від кого її врятував Вакарчук

17:52

Угорщина зробила несподівану заяву щодо нападу Росії на Київ

Реклама
17:42

Макрон вперше з 2022 року подзвонив Лукашенку - про що говорили

17:31

Навіщо на рукавах піджака ґудзики: практична причина, яка прийшла від лікарів

17:08

Що носити в офіс влітку 2026: 5 трендових блуз і сорочок для ділових луківВідео

17:08

Аґрус зігнеться під вагою плодів: що потрібно підсипати під кущВідео

16:54

Температура впаде до +3: Україну накриє сильне похолодання

16:52

Цінни впали нижче 200 гривень: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода

16:16

Гарантовано врятує цибулю від стрілкування: чим достатньо посипати міжряддя

16:11

Справа не в дефіциті фарби: чому в СРСР було так мало чорних автомобілів

16:05

"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянкиВідео

15:36

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

15:19

РФ атакує другу добу поспіль: в ДСНС показали наслідки удару по ПолтавщиніФото

Реклама
15:17

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

14:56

Любовний гороскоп з 25 по 31 травня: Овнам — пристрасть, а Тельцям — спокій

14:49

Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати: Олександр уже знайшов 2 нових суперниківВідео

14:16

"Сваримося": Гросу після пологів наважилася на одкровення про шлюб

13:53

Огірки почнуть давати величезний урожай: що слід зробити якомога швидше

13:47

Фінансовий гороскоп на тиждень: Левам — новий бюджет, Дівам — баланс у витратах

13:27

Розбите серце: Софія Ротару порушила мовчання після удару РФ по Києву

13:22

На радість українцям: що буде з курсом долара та євро до кінця травня

12:59

Потрібен лише один засіб: як почистити пральну машину від бруду

12:53

Таро-гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у справах, а Козерогам - зайві тривоги

12:32

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

12:26

Ніякі не "орел і решка": як правильно назвати сторони монети українською

12:03

"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

11:53

Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

11:51

Гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у роботі, а Тельцям - прибуток та підвищення

11:13

"Саня, не грайся": розкішна дружина Усика емоційно підтримала боксера під час боюВідео

10:44

Чому не можна розповідати сни до самого полудня - народні прикмети

10:34

"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

10:32

Чи дійсно РФ вгатила "Орєшніком" по Білій Церкві: у Повітряних силах відповіли

10:18

Українські дрони потужно вдарили по російській нафтоперекачувальній станції

Реклама
10:17

"Не пробачу цей крик дітей": українські зірки постраждали від атаки РФ на КиївВідео

09:53

Чи чекати стрибка курсу валют в червні: експерт розповів, що буде з доларом і євро

09:37

Ідеальна бюджетна закуска з кабачка: рецепт дуже простий і швидкий

09:27

Гороскоп на завтра, 25 травня: Стрільцям - образа, Левам - зміни

09:16

В Німеччині "перемалювали" карту України і поділили її на нові частини: чому та колиВідео

08:49

ЗСУ вдарили по об'єктах ворога на ТОТ: у Луганську масштабно палає нафтобазаВідео

08:37

РФ запустила "Орєшнік" по Київщині і вдарила по багатоповерхівці у ЧеркасахФото

08:10

Ядерні навчання в Білорусі були важливим сигналом для двох країн: Денисенко назвав причинуПогляд

07:38

Київ у вогні після атаки РФ: руйнування по всій столиці, є постраждалі і жертваФото

05:10

Здійсняться всі заповітні мрії: на чотири знаки зодіаку чекає особливий день

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти