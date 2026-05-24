"Через впливових друзів": Соловій зізналася, від кого її врятував Вакарчук

Христина Трохимчук
24 травня 2026, 18:05
Співак допоміг Христині Соловій позбутися великої проблеми.
Христина Соловій та Святослав Вакарчук / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Соловій, Святослав Вакарчук

Популярна співачка Христина Соловій відверто розповіла про скрутну ситуацію, з якої її врятував Святослав Вакарчук. У програмі "Ближче до зірок" артистка зізналася, що декілька років її переслідував сталкер.

За словами Соловій, її становище було справді жалюгідним. Невідомий переслідувач не тільки доставляв їй незручності, а й завдавав збитків, бронюючи квитки на концерти співачки. Через це організатори не хотіли працювати зі знаменитістю.

"Він тероризував не тільки мене, а й усю команду. Він писав програми, які бронювали квитки на всі мої концерти. Бо їх неможливо було придбати. І ми їх скасовували. Організатори просто не хотіли зі мною зв'язуватися. Це був дуже важкий період", — поділилася Христина.

Зрештою співачка зважилася звернутися по допомогу до Святослава Вакарчука. Тільки завдяки його впливу та зв’язкам переслідувача вдалося вгамувати, і артистка змогла зітхнути з полегшенням.

"Дуже допоміг вирішити це питання Святослав через своїх впливових друзів. І я дуже рада, що це закінчилося, тому що зараз я вже не зі страхом про це розповідаю", — висловилася Соловій.

Також виконавиця повідомила, що досі виплачує Вакарчуку борг у розмірі 27 тисяч доларів, які він вклав у її кар'єру.

Христина Соловій — українська співачка, авторка та виконавиця пісень. Відеокліп "Держи" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн переглядів і зробив співачку лауреаткою премії YUNA-2016 у номінації "Культура та музика". Христина Соловій — перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

