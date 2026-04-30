Потужний вибух пролунав поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві - що відомо

Юрій Берендій
30 квітня 2026, 20:58
У Білій Церкві стався вибух біля будівлі ТЦК. Затримано місцевого мешканця, який кинув гранату в напрямку будівлі, вказали в поліції Київщини.
Потужний вибух пролунав поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Білій Церкві місцевий мешканець кинув гранату у внутрішній двір тЦК та СП
  • Внаслідок інциденту постраждалих немає

В місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату. Про це повідомляє Нацполіція.

"30 квітня, о 18:13 до поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік кинув гранату у бік адмінбудівлі ТЦК. Боєприпас вибухнув.Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець. Потерпілих нема. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини, патрульні поліцейські та працівники Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

  • Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві
    Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві Фото: Поліція Київської області
  • Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві
    Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві Фото: Поліція Київської області
  • Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві
    Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві Фото: Поліція Київської області
  • Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві
    Вибух поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві Фото: Поліція Київської області

Як уточнила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак в коментарі "Українській правді", 68-річний місцевий житель перекинув через паркан установи бойову гранату РГД-5, яка вибухнула на території РТЦК.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, також не зафіксовано жодних руйнувань.

За словами речниці, чоловіка швидко затримали, а під час обшуку у нього виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучили для проведення експертизи.

У прокуратурі припускають, що він міг діяти під впливом російських спецслужб. Зазначається, що на початку квітня невідомі особи, ймовірно, застосували психологічний тиск і маніпуляції, переконавши його взяти участь у так званій перевірці захищеності будівлі РТЦК. Боєприпаси він узяв зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району.

Напади на ТЦК та СП в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК та СП загинув унаслідок ножового поранення в шию.

Після цього в Міністерстві оборони України заявили, що напади на військових є неприпустимими і будуть ретельно розслідуватися, а також наголосили на необхідності змін у системі мобілізації, які планують впровадити найближчим часом.

Раніше, 25 грудня 2025 року, у Дніпрі сталася сутичка між цивільним і представниками ТЦК, унаслідок якої військові зазнали поранень, повідомляла поліція Дніпропетровської області.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Біла Церква ТЦК та СП
