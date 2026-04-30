Потужний вибух пролунав поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві - що відомо

У Білій Церкві стався вибух біля будівлі ТЦК. Затримано місцевого мешканця, який кинув гранату в напрямку будівлі, вказали в поліції Київщини.

Потужний вибух пролунав поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві

В Білій Церкві місцевий мешканець кинув гранату у внутрішній двір тЦК та СП

Внаслідок інциденту постраждалих немає

В місті Біла Церква Київської області пролунав вибух поблизу місцевого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Місцевий мешканець кинув в напрямку будівлі гранату. Про це повідомляє Нацполіція.

"30 квітня, о 18:13 до поліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік кинув гранату у бік адмінбудівлі ТЦК. Боєприпас вибухнув.Зловмисника затримали на місці події. Ним виявився місцевий мешканець. Потерпілих нема. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки поліції Київщини, патрульні поліцейські та працівники Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні. відео дня

Як уточнила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак в коментарі "Українській правді", 68-річний місцевий житель перекинув через паркан установи бойову гранату РГД-5, яка вибухнула на території РТЦК.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, також не зафіксовано жодних руйнувань.

За словами речниці, чоловіка швидко затримали, а під час обшуку у нього виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучили для проведення експертизи.

У прокуратурі припускають, що він міг діяти під впливом російських спецслужб. Зазначається, що на початку квітня невідомі особи, ймовірно, застосували психологічний тиск і маніпуляції, переконавши його взяти участь у так званій перевірці захищеності будівлі РТЦК. Боєприпаси він узяв зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району.

Напади на ТЦК та СП в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 квітня у Львові під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовець ТЦК та СП загинув унаслідок ножового поранення в шию.

Після цього в Міністерстві оборони України заявили, що напади на військових є неприпустимими і будуть ретельно розслідуватися, а також наголосили на необхідності змін у системі мобілізації, які планують впровадити найближчим часом.

Раніше, 25 грудня 2025 року, у Дніпрі сталася сутичка між цивільним і представниками ТЦК, унаслідок якої військові зазнали поранень, повідомляла поліція Дніпропетровської області.

