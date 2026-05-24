Угорщина зробила несподівану заяву щодо нападу Росії на Київ

Сергій Кущ
24 травня 2026, 17:52
Дипломатка назвала нічний удар по столиці нагадуванням про людські жертви війни.
Угорщина несподівано зробила заяву щодо нападу Росії на Київ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ключові тези:

  • Угорщина засудила нічну атаку РФ на Київ
  • Аніта Орбан підтримала народ України
  • Міністр нагадала про ціну війни для мирних людей

Міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

Дипломат назвала нічний удар по столиці нагадуванням про людську ціну війни.

"Жорстокий нічний напад Росії на Київ - це ще одне жахливе нагадування про людську ціну цієї війни. Мирне населення ніколи не повинно прокидатися від ракет, безпілотників, вибухів і страху за своє життя", - заявила вона.

Глава угорського МЗС також засудила удар РФ по Києву.

"Зруйновані будинки, розбиті сім'ї, вбиті та поранені невинні люди — це неприйнятно. Ми рішуче засуджуємо напад і підтримуємо жертв та народ України", — додала міністр.

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 24 травня масовано атакувала Київ. В результаті атаки в столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Як раніше повідомляв Главред, другу добу поспіль триває атака на Полтавщину, де фіксуються серйозні наслідки для місцевих служб та інфраструктури. Міська влада вимагає міжнародної підтримки для відновлення нормального життя та захисту громадян. Ці події свідчать про постійні загрози мирному населенню по всій країні.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію і мобілізують сили для захисту територій.

