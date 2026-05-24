Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2026, 21:07
Українські військові продемонстрували кращі показники під час боротьби з дронами.
удар по Киеву
РФ запустила занадто багато ракет по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • Росія атакувала Україну ракетами та дронами
  • Ракета, що атакували Київ, було надто багато

Російські окупанти запустили стільки ракет, що це виявилось забагато для українських ресурсів ППО. Це розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Водночас, що стосується атаки дронами, то Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя, каже Бескрестнов.

"Цього разу частка перехоплювачів вже склала понад 40% від усіх збитих Шахедів. Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні 4 місяці очевидна. Шахеди цього разу, як і минулого, використовували тактику масованої атаки, залітаючи одними маршрутами, намагаючись перевантажити ППО", - зазначив він.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росіяни намагалися атакували Київ з півночі реактивними "Шахедами". Керованих дронів було мало.

"Флеш" також наголошує на тому, що росіяни не використали нічого технологічно чи тактично нового у цій атаці.

"Я вважаю, що цілі в Києві були обрані противником лише як привід для удару по місту. Наприклад завод на Лук’янівці, де за роки війни ракетами вже давно рознесли все, що можна було, або територія командування сухопутних військ, де з першого дня війни нікого немає, як і на всіх подібних об’єктах Києва", - йдеться у повідомленні.

Удари по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 24 травня масовано атакувала Київ. В результаті атаки в столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Як раніше повідомляв Главред, другу добу поспіль триває атака на Полтавщину, де фіксуються серйозні наслідки для місцевих служб та інфраструктури. Міська влада вимагає міжнародної підтримки для відновлення нормального життя та захисту громадян. Ці події свідчать про постійні загрози мирному населенню по всій країні.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію і мобілізують сили для захисту територій.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

