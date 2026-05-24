"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянки

Колись знаменитій моделі довелося звернутися по допомогу до скандальної російської блогерки.

Сніжана Онопко в Каннах

Українська топ-модель Сніжана Онопко, яка викликала фурор на показах світових дизайнерів і стала однією з найуспішніших манекенниць світу, зараз відчайдушно намагається повернути собі колишню славу. Для цього вона обрала співпрацю з талант-агентством скандальної російської блогерки Поліни Ніолі, яка показала в Instagram закулісся зборів на червону доріжку в Каннах.

Сніжана Онопко завжди славилася своєю екстремальною худорбою і тонкими рисами обличчя, проте зараз знаменитість виглядає ще більш нездорово, ніж раніше. Поки Ніолі активно розповідала про підготовку до другого виходу на червону доріжку, 39-річна модель сиділа в кріслі і практично не рухалася.

Водночас російська блогерка повідомила, що через перенесену операцію на нозі навіть один вихід на червону доріжку став для знаменитої моделі справжнім випробуванням. Один прохід на підборах завдав Онопко таких болісних відчуттів, що тепер вона ледве пересувається.

"Через те, що у неї була операція на стопі, а вчора вона була на підборах, сьогодні вона не може ходити, їй дуже боляче", — повідомила Ніолі.

Незважаючи на труднощі, модель все ж вийшла на червону доріжку в екстравагантному образі з чорною помадою, яка підкреслила виснажений вигляд знаменитості.

Українська модель Сніжана Онопко зараз співпрацює з агентством скандальної блогерки Поліни Ніолі. Завдяки піар-стратегії росіянки, яка зараз живе і веде бізнес у США, знаменитість планує повернутися у світ високої моди, паралельно підписавши контракт з модельним агентством із Нью-Йорка. Поліна Ніолі має неоднозначну репутацію — "нова Анна Делві", як її охрестили в мережі, стала об'єктом викривальних відео як у російськомовному, так і в західному блогерському середовищі.

Про особу: Сніжана Онопко Сніжана Онопка — українська супермодель. Брала участь у модних показах у всіх світових фешн-столицях — Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, знімалася для популярних глянців. Стала першою моделлю українського походження, яка двічі потрапила на обкладинку Vogue. Була обличчям японського косметичного бренду Shiseido та косметичної марки Dior.

