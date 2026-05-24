"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянки

Христина Трохимчук
24 травня 2026, 16:05
Колись знаменитій моделі довелося звернутися по допомогу до скандальної російської блогерки.
Сніжана Онопко в Каннах
Сніжана Онопко в Каннах / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як зараз виглядає Сніжана Онопко
  • Чому модель ледве ходить
  • Як вона почала працювати з агентством російської блогерки

Українська топ-модель Сніжана Онопко, яка викликала фурор на показах світових дизайнерів і стала однією з найуспішніших манекенниць світу, зараз відчайдушно намагається повернути собі колишню славу. Для цього вона обрала співпрацю з талант-агентством скандальної російської блогерки Поліни Ніолі, яка показала в Instagram закулісся зборів на червону доріжку в Каннах.

Сніжана Онопко завжди славилася своєю екстремальною худорбою і тонкими рисами обличчя, проте зараз знаменитість виглядає ще більш нездорово, ніж раніше. Поки Ніолі активно розповідала про підготовку до другого виходу на червону доріжку, 39-річна модель сиділа в кріслі і практично не рухалася.

Сніжана Онопко виглядає виснаженою
Сніжана Онопко виглядає виснаженою / скрін з відео

Водночас російська блогерка повідомила, що через перенесену операцію на нозі навіть один вихід на червону доріжку став для знаменитої моделі справжнім випробуванням. Один прохід на підборах завдав Онопко таких болісних відчуттів, що тепер вона ледве пересувається.

"Через те, що у неї була операція на стопі, а вчора вона була на підборах, сьогодні вона не може ходити, їй дуже боляче", — повідомила Ніолі.

Незважаючи на труднощі, модель все ж вийшла на червону доріжку в екстравагантному образі з чорною помадою, яка підкреслила виснажений вигляд знаменитості.

Сніжана Онопко — образ на Каннському кінофестивалі
Сніжана Онопко — образ на Каннському кінофестивалі / скрін з відео

Сніжана Онопко — де зараз

Українська модель Сніжана Онопко зараз співпрацює з агентством скандальної блогерки Поліни Ніолі. Завдяки піар-стратегії росіянки, яка зараз живе і веде бізнес у США, знаменитість планує повернутися у світ високої моди, паралельно підписавши контракт з модельним агентством із Нью-Йорка. Поліна Ніолі має неоднозначну репутацію — "нова Анна Делві", як її охрестили в мережі, стала об'єктом викривальних відео як у російськомовному, так і в західному блогерському середовищі.

Як зараз виглядає Сніжана Онопко — дивіться відео:

Раніше Главред повідомляв, що співачка Аліна Гросу, яка нещодавно вперше стала мамою, зважилася на відверту розмову про особисте. У своїх соцмережах артистка привідкрила завісу таємниці над сімейним життям і розповіла про несподівані нюанси стосунків із загадковим чоловіком.

Також Софія Ротару не змогла залишитися осторонь після цинічної нічної атаки РФ на Україну 24 травня. Співачка порушила мовчання, опублікувавши в Instagram добірку кадрів, на яких зафіксовані наслідки масованого російського удару по Києву.

Про особу: Сніжана Онопко

Сніжана Онопка — українська супермодель. Брала участь у модних показах у всіх світових фешн-столицях — Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, знімалася для популярних глянців. Стала першою моделлю українського походження, яка двічі потрапила на обкладинку Vogue. Була обличчям японського косметичного бренду Shiseido та косметичної марки Dior.

