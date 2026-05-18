Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

Ціна питання $18 тис: у Харкові співробітник ТЦК та екс-беркутівець "допомагали" ухилянтам

Віталій Кірсанов
18 травня 2026, 19:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Чоловіків затримали 13 травня після отримання першого траншу в розмірі 8 тисяч доларів.
У Харкові співробітник ТЦК та колишній
У Харкові співробітник ТЦК та колишній "беркутівець" "допомагали" ухильникам від служби / колаж: Главред, фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua

Коротко:

  • Військовозобов'язаного мали доправити з Харкова на захід України
  • Наразі обом чоловікам повідомили про підозру

У Харкові правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі України. До організації втечі через кордон причетні співробітник Слобідського ТЦК та колишній боєць спецпідрозділу міліції "Беркут". Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що в січні 2026 року підозрювані запропонували мешканцю Харкова допомогти незаконно вивезти його сина з країни поза офіційними пунктами пропуску. Чоловіки запевняли, що мають зв'язки в Держприкордонслужбі, завдяки яким перетин кордону мав відбутися без проблем під час "потрібної" зміни прикордонників.

відео дня

За свої послуги фігуранти запросили 18 тисяч доларів. Згідно з розробленим планом, військовозобов'язаного мали доправити з Харкова до західного регіону України, а потім переправити до Словаччини.

13 травня правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання першої частини грошей – 8 тисяч доларів США.

Наразі обом чоловікам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Мобілізація в Україні — останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Водночас питання зниження мобілізаційного віку розглядається як потенційно ефективне, однак вимагає обережного та виваженого підходу, зазначив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

В Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Співробітники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізувати заброньованих працівників підприємств. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк.

Інші новини:

Про джерело: ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація війна в Україні новини Харкова Харківська область Харківська ОДА беркутівці мобілізація в армію новини Харківщини ТЦК та СП
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Хто може стати спецпредставником ЄС на переговорах з Росією - ЗМІ назвали прізвища

Хто може стати спецпредставником ЄС на переговорах з Росією - ЗМІ назвали прізвища

18:58Світ
Гроші зникнуть з карток: у Мінекономіки назвали дату, коли заберуть кешбек

Гроші зникнуть з карток: у Мінекономіки назвали дату, коли заберуть кешбек

18:28Україна
Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що зміниться

Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що зміниться

17:08Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

У Європі заговорили про відмову від пластикових вікон: у чому основна причина

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Навіть суперврожай не врятує: в Україні сильно подорожчає головний продукт

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

Після 18 травня життя зміниться: хто із знаків зодіаку зітхне з полегшенням

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Гороскоп на завтра, 19 травня: Дівам - радість, Скорпіонам - неприємність

Останні новини

19:37

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт дивиться на господаря і не моргає

19:10

Ціна питання $18 тис: у Харкові співробітник ТЦК та екс-беркутівець "допомагали" ухилянтам

19:10

Різкі зміни та великі гроші: таролог назвала фаворита червня 2026 рокуВідео

19:10

Термінова поїздка Путіна до КНР: Денисенко розкрив головну мету КремляПогляд

19:02

Світ має відкинути ілюзії та уважно прислухатися до оцінок Буданова, - американський експерт

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
19:01

У Раді назвали головну перешкоду на шляху вступу України до Євросоюзу

18:58

Хто може стати спецпредставником ЄС на переговорах з Росією - ЗМІ назвали прізвища

18:46

Врожай огірків буде рясним і здоровим: що достатньо покласти в лунку при посадці

18:35

Багато хто пере одяг неправильно: скільки разів можна носити речі перед праннямВідео

Реклама
18:28

Гроші зникнуть з карток: у Мінекономіки назвали дату, коли заберуть кешбек

18:17

Тимур Мірошниченко розповів, скільки заробив за коментування "Євробачення"

18:06

В Україні знайшли загадковий храм якому тисячі років: де саме і що там відкрилиВідео

17:37

Українці зберігають єдність у надскладних ситуаціях, - Андрій Юсов

17:31

Ніякий не "майський жук": комаха має більш лаконічну українську назву

17:12

"Окупанти "привітали" нас": Камалія показала наслідки прильотуВідео

17:08

Вручення повісток по-новому: відомі деталі реформи мобілізації в Україні, що змінитьсяВідео

17:08

У Києві різко підвищать тарифи на проїзд: скільки коштуватиме поїздка в транспорті

16:59

Від спеки до гроз і сильного вітру: погода в Україні різко змінюватиметься

16:57

Чи обов'язково вдягати хустку до церкви: священник розставив крапки над "і"Відео

16:25

Як звузити джинси в талії за декілька секунд: голка та нитка не знадоблятьсяВідео

Реклама
16:25

Долар за крок до рекорду, євро дорожчає: курс валют на 19 травня

16:22

Чому 19 травня не можна стригти волосся: яке церковне свято

16:11

Як правильно обрізати тую, щоб вона не лисіла - головні правила та помилкиВідео

15:52

Чому через найдовшу річку світу не збудували жодного мосту: справжня причина здивує

15:51

Окупантів вибили з позицій: бійці ГУР просунулися в Запорізькій областіВідео

15:41

Кришки засяють як нові: допоможе простий спосіб із того, що є вдома

15:17

Путін опинився перед важким вибором через війну: у розвідці розкрили проблему Кремля

14:56

Галкін зворушив мережу вчинком для Пугачової: "Разом до кінця"Відео

14:39

Жінка втратила 119 тисяч гривень після телефонної розмови – що сталося

14:29

Головки виростуть розміром із кулак: чим підживити часник, щоб він не жовтівВідео

14:29

Попри війну, в Київ гелікоптером доставили серце для порятунку юнака з РівненщиниФото

14:17

"Ми повернулися": Потап і Настя зробили гучну заяву та обурили українцівВідео

14:05

Сили оборони уразили низку "жирних" цілей в тилу ворога: у Генштабі розрили деталі

13:49

Наслідки можуть бути фатальними: які речі варто негайно прибрати з автоВідео

13:35

Банда підлітків нападає на людей та грабує магазини в Житомирі: поліція встановила осібВідео

13:25

В Україні різко впали ціни на популярні овочі: що подешевшало найбільше за тиждень

13:21

Будуть гірчити й хворіти: чого не можна робити після висадки огірківВідео

13:03

"Такого наговорив": Полякова публічно звинуватила Вадіка у розладі з Єфросиніною

12:51

Все залежить від Трійці: коли у 2026 році припадає День Святого Духа

12:47

У Білорусі заявили про початок ядерних навчань з РФ: чи є загроза для України

Реклама
12:37

Як відмити душову кабіну: секретний розчин знищить застарілі плями

12:18

Чому білизна погано віджимається у пралці: причина, про яку мало хто здогадується

11:59

Китайський гороскоп на завтра, 19 травня: Кроликам — оновлення, Собакам — похвала

11:57

Які прилади "таємно" збільшують рахунки за світло: їх використовують майже щодняВідео

11:52

Україна створила свій перший КАБ із боєголовкою вагою 250 кг: як виглядає бомбаВідео

10:53

"Більше нікому не потрібна": від Повалій відрікся єдиний син

10:53

"Ставатиме лише гірше": до чого у ЦПД закликали росіян після потужної атаки на Москву

10:51

Листя жовтіє, а коріння гниє: найгірші місця для посадки перцю

10:37

На 64-му році життя: помер народний депутат України Степан Кубів

10:33

Знають далеко не всі: що таке "вальяжний" та як перекласти на українську

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти