Ціна питання $18 тис: у Харкові співробітник ТЦК та екс-беркутівець "допомагали" ухилянтам

Чоловіків затримали 13 травня після отримання першого траншу в розмірі 8 тисяч доларів.

У Харкові співробітник ТЦК та колишній "беркутівець" "допомагали" ухильникам від служби

У Харкові правоохоронці викрили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків за межі України. До організації втечі через кордон причетні співробітник Слобідського ТЦК та колишній боєць спецпідрозділу міліції "Беркут". Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що в січні 2026 року підозрювані запропонували мешканцю Харкова допомогти незаконно вивезти його сина з країни поза офіційними пунктами пропуску. Чоловіки запевняли, що мають зв'язки в Держприкордонслужбі, завдяки яким перетин кордону мав відбутися без проблем під час "потрібної" зміни прикордонників.

За свої послуги фігуранти запросили 18 тисяч доларів. Згідно з розробленим планом, військовозобов'язаного мали доправити з Харкова до західного регіону України, а потім переправити до Словаччини.

13 травня правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання першої частини грошей – 8 тисяч доларів США.

Наразі обом чоловікам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, що передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Водночас питання зниження мобілізаційного віку розглядається як потенційно ефективне, однак вимагає обережного та виваженого підходу, зазначив військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

В Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Співробітники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізувати заброньованих працівників підприємств. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк.

Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

