Вибухи в Ярославлі: після нальоту БПЛА в Росії перекрили трасу до Москви

Ярославська область зазнала атаки безпілотників. У регіоні запроваджували обмеження на рух по дорогах та на польоти.

У Ярославлі пролунали вибухи під час масованої атаки БПЛА

Ключові факти:

Виїзд з Ярославля в бік Москви перекривали

У місті вночі пролунали потужні вибухи

Вранці аеропорт відновив роботу

У ніч на 25 травня в російському Ярославлі оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. У місцевому аеропорту оголосили план "Килим" — повітряна гавань тимчасово не приймала і не відправляла авіарейси.

Місцевих жителів попереджали про можливі перебої в роботі інтернету та зв'язку.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що на виїзді з Ярославля в бік Москви перекривали рух через атаку БПЛА.

"Наш регіон зазнав ворожої атаки українських БПЛА. З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку та його околицях, або обирайте маршрут, оминаючи цю ділянку", — йдеться в повідомленні.

Після третьої години ночі в Ярославлі було чутно "оглушливі" вибухи. У мережі з'явилися кадри атаки — дивіться відео в Telegram-каналі Главреда.

Вранці Євраєв повідомив, що мирний житель постраждав через масовану атаку БПЛА на Ярославську область. Легке осколкове поранення отримала жінка.

Рух на виїзді з Ярославля в бік Москви було відновлено. О 06:37 аеропорт Туношна відновив свою роботу в звичайному режимі.

Зазначимо, що в Ярославлі розташований великий нафтопереробний завод — ПАТ "Славнефть-ЯНОС" (Ярославський НПЗ, раніше відомий як "Ярославнефтеоргсинтез"). Це одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, розташоване за адресою Московський проспект, 130, пише Вікіпедія.

Завод розрахований на переробку близько 15 млн тонн нафти на рік. Випускає автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний гас та різні мастила.

У 2026 році завод неодноразово піддавався атакам безпілотників, внаслідок чого робота тимчасово призупинялася або обмежувалася.

Також у місті функціонує менше профільне підприємство — Ярославський дослідно-промисловий нафтомаслозавод ім. Менделєєва (випускає спеціалізовані мастила, бітуми та оливи).

Як писав Главред, в ніч на 19 травня українські безпілотники атакували територію країни-агресора Росії. Під атакою опинилися щонайменше чотири міста. Серед них Ярославль. Метою удару став НПЗ.

У ніч на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

21 травня в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

В ніч на 22 травня в російському Ярославлі також пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Через загрозу ударів було перекрито ділянку траси М-8 у напрямку Москви. Робота місцевого аеропорту була тимчасово призупинена.

Україна атакувала майже всі великі НПЗ у Росії — ЗМІ

Як пише російське видання Вот Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ завдали щонайменше 158 ударів по російських нафтопереробних заводах. Атакам піддалися всі НПЗ у європейській частині Росії, стверджує видання.

Незачепленими серед великих НПЗ (потужністю понад 10 млн тонн нафти на рік) залишилися лише два підприємства за Уралом — Омський та Ангарський НПЗ.

Загалом з початку війни Україна завдала ударів по 24 з 33 російських НПЗ потужністю від 1 млн тонн нафти на рік і вище.

Найчастіше атаки ЗСУ наносилися у 2025 році — 88. Але за 5 місяців 2026 року ЗСУ завдали вже 32 удари — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Найбільше ударів припало на Рязанський та Саратовський нафтопереробні заводи — по 15 атак на кожен. Обидва підприємства входять до числа найбільших НПЗ європейської частини Росії.

Про джерело: Вот так "Вот Так" (vot-tak.tv) — це велике незалежне російськомовне інформаційне медіа (телеканал, сайт та мережа соціальних мереж), створене як міжнародний проєкт під егідою Польського національного телебачення (TVP). Проєкт запущено у 2017 році як російськомовну новинну програму на базі незалежного телеканалу "Белсат" (Belsat TV), який фінансується МЗС Польщі та міжнародними донорами. Мета створення — протидія офіційній державній пропаганді Росії та Білорусі, надання об’єктивної, оперативної та вільної від цензури інформації для російськомовних жителів Східної Європи, Балтії та Центральної Азії. Фізичний офіс і студії розташовані у Варшаві (Польща). У штаті працюють журналісти, редактори та аналітики з України, Білорусі, Росії, Казахстану та Польщі. Основною платформою дистрибуції контенту є YouTube-канал "ВОТ ТАК" (у нього понад 1,85 млн підписників і "Золота кнопка"), де щодня виходять ранкові та вечірні прямі ефіри, аналітичні програми, інтерв’ю з експертами та короткі новини. Запущено спеціалізовані суббренди та YouTube-канали для конкретних країн, наприклад, "Вот Так. Moldova", а також редакції для Казахстану, Вірменії, Грузії та Азербайджану. Сайт видання заблоковано Генеральною прокуратурою РФ на території Росії. Міністерство юстиції РФ внесло проєкт "Вот Так" до реєстру "іноземних агентів", а материнська структура ("Белсат") визнана в Росії "небажаною організацією". У Білорусі матеріали проєкту визнані "екстремістськими".

