Ще одну область готують до кругової оборони: де є загроза прориву кордону

Марія Николишин
25 травня 2026, 09:23
У разі наступу з Білорусі населення будуть евакуювати.
Загроза прориву кордону / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони Білорусі

Головне:

  • Ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована
  • У Волинській області триває посилення оборони кордону
  • Можлива евакуація населення у разі загрози вторгнення

Кордон із Білоруссю у межах Волинської області укріплений, а заходи з посилення оборони та захисту лінії держрубежу тривають. Про це заявила очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен в ефірі Суспільного.

За її словами, наразі ситуація на кордоні спокійна та контрольована.

"Ми зустрічалися з президентом України, обговорювали ще раз і ще раз, як посилити нашу оборону і охорону наших прикордонних територій. Ми були присутні на цій нараді і також голови громад прикордонних територій, які беруть активну участь у посиленні кордону, в круговій обороні своїх населених пунктів. Нарощуємо спроможності наших Сил оборони і нашого кордону", - додала вона.

Черен підкреслила, що у разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю, повній евакуації підлягають суміжні території. Вже є визначені місця, куди за необхідності будуть евакуйовувати населення.

"Наше населення працює в звичному режимі. Сіємо, полемо і виконуємо всі сільськогосподарські роботи, адже наш район — це прикордонна територія. Але люди знають, як правильно поводитися в разі виникнення загрози, бо ми людей готували і готуємо до імовірної евакуації, якщо буде така потреба", - наголосила посадовиця.

Чи можливий наступ з території Білорусі

Радник глави Офісу президента України Михайло Пододяк заявляв, що спільні військові навчання Росії та Білорусі та активність поблизу українського кордону є елементами тиску. Однак, у випадку загрози Україна відповість миттєво.

"Територія Білорусі невелика, зрозумілі цілі на території Білорусі, і реакція буде не така, як була у 2022 році. Реакція буде миттєвою, максимально жорсткою", - зауважив він.

На його думку, повномасштабний наступ із території Білорусі наразі виглядає малоймовірним, якщо оцінювати поточний перебіг війни.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з Білорусі - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак говорив, що Росія посилює тиск на режим Олександра Лукашенка, намагаючись втягнути Білорусь у новий етап війни проти України. Кремль розглядає участь білоруської армії як інструмент впливу на українське командування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також попереджав про можливе розширення лінії фронту через загрозу з боку Білорусі, адже російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі.

Водночас ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко заявляв, що якщо розвідка побачить формування ударного угруповання або підготовку до наступу, ЗСУ зможуть завдати превентивних ударів ще до того, як противник наблизиться до кордону.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

