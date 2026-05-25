Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Чиста математика": Стубб зробив цікаву заяву про мирні переговори з РФ

Марія Николишин
25 травня 2026, 08:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Стубб зауважив, що підтримка війни в Росії слабшає.
'Чиста математика': Стубб зробив цікаву заяву про мирні переговори з РФ
Хто може стати представником ЄС на переговорах / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Стубб допустив роль представника ЄС на переговорах
  • Переговори можливі лише після припинення вогню
  • У Фінляндії вважають, що Україна має перевагу

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключає, що може стати представником Євросоюзу на мирних переговорах з країною-агресором Росією. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Yle.

"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", - відповів він на питання про те, чи готовий бути представником Європи на переговорах.

відео дня

Також на його думку, мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь.

Президент Фінляндії також додав, що нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час війни, а підтримка війни в Росії слабшає.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки стійкості. Зараз це чиста математика", - наголосив він.

Стубб зауважив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих російських солдатів.

"Крім того, підтримка війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", - підсумував він.

Коли інтенсивність війни може знизитися

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що інтенсивність війни може істотно знизитися вже до осені, якщо російська армія не зможе домогтися успіхів під час нинішнього наступу.

За його словами, Кремль робить ставку на літню військову кампанію і розраховує отримати нові територіальні результати, але очікування Москви поки що не виправдовуються, а просування російських сил залишається обмеженим.

"Путін проводить літній наступ і вважає, що зможе захопити або Малу Токмачку, або Куп'янськ. У нього ж дві нав'язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський обговорив переговорний формат Е3 з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. За його словами, скоро може бути оновлення щодо готовності США.

Видання Politico також писало, що у Європі тривають обговорення щодо можливого призначення спеціального переговірника для участі в потенційних мирних переговорах між Україною та Росією, який міг би замінити американську сторону. Серед можливих кандидатів у цьому контексті згадується колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Читайте також:

Про персону: Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Євросоюз війна Росії та України мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атака РФ на Бортницьку станцію аерації: експерт попередив про серйозну загрозу

Атака РФ на Бортницьку станцію аерації: експерт попередив про серйозну загрозу

09:57Війна
Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

09:42Інтерв'ю
Ще одну область готують до кругової оборони: де є загроза прориву кордону

Ще одну область готують до кругової оборони: де є загроза прориву кордону

09:23Війна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансовий гороскоп на тиждень: Левам — новий бюджет, Дівам — баланс у витратах

Фінансовий гороскоп на тиждень: Левам — новий бюджет, Дівам — баланс у витратах

Китайський гороскоп на сьогодні, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

Китайський гороскоп на сьогодні, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

Гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у роботі, а Тельцям - прибуток та підвищення

Гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у роботі, а Тельцям - прибуток та підвищення

Таро-гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у справах, а Козерогам - зайві тривоги

Таро-гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у справах, а Козерогам - зайві тривоги

Останні новини

11:27

Що не можна сипати в пральну машину: популярний засіб шкодить техніці

11:18

Починається фітофтора, гниє коріння: що не можна поливати холодною водою на городіВідео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

10:51

"Повністю усунули": Джолі завдала нищівного удару по Пітту

10:37

Павуки з будинку зникнуть раз і назавжди: що потрібно зробити вже зараз

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
10:19

Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям

09:59

Галкін показав форми і здивував секретом свого перевтілення — деталі

09:57

Атака РФ на Бортницьку станцію аерації: експерт попередив про серйозну загрозу

09:42

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Реклама
09:23

Ще одну область готують до кругової оборони: де є загроза прориву кордону

09:10

Путін намагався приховати приниження: в ISW пояснили удар по Києву 24 травняФото

09:05

Всесвіт обрав фаворитів: на 5 знаків зодіаку чекає щастя в останній тиждень травня

08:45

Полк "Скеля" провів у Дніпрі урочисту присягу до Дня Героїв

08:28

"Чиста математика": Стубб зробив цікаву заяву про мирні переговори з РФ

08:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 травня (оновлюється)

08:13

"Скільки Григорича не годуй": Климовський - про те, як Москва підставила БілорусьПогляд

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

Вибухи в Ярославлі: після нальоту БПЛА в Росії перекрили трасу до Москви

06:55

П'ять країн заблокували план НАТО щодо надання Києву додаткової допомоги — ЗМІ

05:11

Не випадковість: чому всім знайомі металеві гаражі із СРСР майже всі були коричневими

Реклама
04:56

Притягнете достаток: у які дні можна та не можна прибиратиВідео

04:53

З якого віку дитині можна давати смартфон: багато батьків не знають

04:37

Налетять сильні дощі: які регіони будуть "плавати"

04:10

Все в диму, є постраждалі: кадри з першими хвилинами після атаки на КиївВідео

03:01

Навіщо на таблетках лінія посередині — міф про дизайн чи важлива функція

02:05

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

24 травня, неділя
23:30

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

23:05

США та Китай вступають у фазу економічного розлучення: Кущ дав тривожний прогнозПогляд

22:46

Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

21:44

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:07

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

20:31

Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реаціяВідео

19:41

Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

19:06

Український експерт у сфері готельного бізнесу впроваджує у США кризові методики для Airbnb та Booking.com

19:03

Як сказати українською "не заморачивайся" - правильний варіант знають не всіВідео

18:21

5 речей, яких у охайних людей ніколи не буває у ваннійВідео

18:05

"Через впливових друзів": Соловій зізналася, від кого її врятував Вакарчук

17:52

Угорщина зробила несподівану заяву щодо нападу Росії на Київ

17:42

Макрон вперше з 2022 року подзвонив Лукашенку - про що говорили

17:31

Навіщо на рукавах піджака ґудзики: практична причина, яка прийшла від лікарів

Реклама
17:08

Що носити в офіс влітку 2026: 5 трендових блуз і сорочок для ділових луківВідео

17:08

Аґрус зігнеться під вагою плодів: що потрібно підсипати під кущВідео

16:54

Температура впаде до +3: Україну накриє сильне похолодання

16:52

Цінни впали нижче 200 гривень: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода

16:16

Гарантовано врятує цибулю від стрілкування: чим достатньо посипати міжряддя

16:11

Справа не в дефіциті фарби: чому в СРСР було так мало чорних автомобілів

16:05

"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянкиВідео

15:36

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

15:19

РФ атакує другу добу поспіль: в ДСНС показали наслідки удару по ПолтавщиніФото

15:17

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти