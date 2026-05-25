'Чиста математика': Стубб зробив цікаву заяву про мирні переговори з РФ

Стубб зауважив, що підтримка війни в Росії слабшає.

Хто може стати представником ЄС на переговорах

Ключові тези:

Стубб допустив роль представника ЄС на переговорах

Переговори можливі лише після припинення вогню

У Фінляндії вважають, що Україна має перевагу

Президент Фінляндії Александр Стубб не виключає, що може стати представником Євросоюзу на мирних переговорах з країною-агресором Росією. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Yle.

"Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", - відповів він на питання про те, чи готовий бути представником Європи на переговорах. відео дня

Також на його думку, мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь.

Президент Фінляндії також додав, що нинішня військова ситуація є найкращою для України за весь час війни, а підтримка війни в Росії слабшає.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки стійкості. Зараз це чиста математика", - наголосив він.

Стубб зауважив, що зараз на одного загиблого українського солдата припадає вісім загиблих російських солдатів.

"Крім того, підтримка війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", - підсумував він.

Коли інтенсивність війни може знизитися

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що інтенсивність війни може істотно знизитися вже до осені, якщо російська армія не зможе домогтися успіхів під час нинішнього наступу.

За його словами, Кремль робить ставку на літню військову кампанію і розраховує отримати нові територіальні результати, але очікування Москви поки що не виправдовуються, а просування російських сил залишається обмеженим.

"Путін проводить літній наступ і вважає, що зможе захопити або Малу Токмачку, або Куп'янськ. У нього ж дві нав'язливі ідеї. І відповідно, якщо це провалиться, то восени може бути – я кажу саме як модель – зупинка активної фази війни", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США більше не виступають посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський обговорив переговорний формат Е3 з представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. За його словами, скоро може бути оновлення щодо готовності США.

Видання Politico також писало, що у Європі тривають обговорення щодо можливого призначення спеціального переговірника для участі в потенційних мирних переговорах між Україною та Росією, який міг би замінити американську сторону. Серед можливих кандидатів у цьому контексті згадується колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

