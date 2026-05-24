В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

Теракт в Одесі

У Приморському районі Одеси ввечері 23 травня вибухнув автомобіль Volkswagen. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Про це повідомила поліція Одеси.

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в салоні транспортного засобу. Їх госпіталізували, постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наступного дня, 24 травня, в управлінні Служби безпеки України в Одеській області заявили, що подію кваліфіковано як терористичний акт. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України.

У СБУ повідомили, що спільно з Національною поліцією проводяться комплексні слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, які можуть бути причетні до його організації.

Чи може в Україні ставатися більше терактів - думка експерта

Після інциденту зі стріляниною у Києві, внаслідок якого загинули люди, в Україні знову загострилася дискусія щодо внутрішньої безпеки. Частина суспільства висловлює занепокоєння, що масові напади можуть стати новим інструментом дестабілізації з боку країни-агресора Росії.

Водночас, як пояснив в інтерв’ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, наразі РФ використовує інші методи впливу. За його словами, російські структури можуть передавати зброю, облаштовувати схованки та готуватися до точкових ліквідацій українських чиновників або лідерів громадської думки.

"Масові стрілянини як інструмент - це не те, з чим раніше доводилося стикатися. Що стосується вибухів - такі випадки були: закладка вибухових пристроїв у громадських місцях, зокрема поблизу торгових центрів, із вражаючими елементами. Це більш характерна тактика. Тому говорити про масові стрілянини як про системний інструмент поки що немає підстав", - пояснив експерт.

На думку Ступака, повністю виключати жодного сценарію не можна, однак наразі немає підстав вважати масові стрілянини системною тактикою.

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України та Національна поліція зірвали підготовку серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. За даними слідства, організація могла координуватися російськими спецслужбами. Правоохоронці встановили, що до підготовки були залучені двоє школярів, яких, ймовірно, завербували через TikTok і Telegram із використанням маніпуляцій та шантажу.

Також 14 квітня у Броварах стався вибух у приватному секторі, який кваліфікували як теракт. Унаслідок інциденту поранення отримав чоловік, підозрюваних у справі вже затримано.

Крім того, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт. За попередніми даними, конфлікт міг мати побутовий характер і виник через тривалі особисті суперечки між сусідами.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

