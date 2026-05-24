Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

Руслана Заклінська
24 травня 2026, 21:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Внаслідок вибуху постраждали двоє людей.
В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт
Теракт в Одесі / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України, СБУ

Головне:

  • В Одесі вибухнув автомобіль Volkswagen
  • Унаслідок вибуху постраждали двоє людей
  • СБУ кваліфікувала інцидент як терористичний акт

У Приморському районі Одеси ввечері 23 травня вибухнув автомобіль Volkswagen. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Про це повідомила поліція Одеси.

За даними правоохоронців, унаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в салоні транспортного засобу. Їх госпіталізували, постраждалим надається необхідна медична допомога.

відео дня

Наступного дня, 24 травня, в управлінні Служби безпеки України в Одеській області заявили, що подію кваліфіковано як терористичний акт. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України.

У СБУ повідомили, що спільно з Національною поліцією проводяться комплексні слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, які можуть бути причетні до його організації.

Чи може в Україні ставатися більше терактів - думка експерта

Після інциденту зі стріляниною у Києві, внаслідок якого загинули люди, в Україні знову загострилася дискусія щодо внутрішньої безпеки. Частина суспільства висловлює занепокоєння, що масові напади можуть стати новим інструментом дестабілізації з боку країни-агресора Росії.

Водночас, як пояснив в інтерв’ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, наразі РФ використовує інші методи впливу. За його словами, російські структури можуть передавати зброю, облаштовувати схованки та готуватися до точкових ліквідацій українських чиновників або лідерів громадської думки.

"Масові стрілянини як інструмент - це не те, з чим раніше доводилося стикатися. Що стосується вибухів - такі випадки були: закладка вибухових пристроїв у громадських місцях, зокрема поблизу торгових центрів, із вражаючими елементами. Це більш характерна тактика. Тому говорити про масові стрілянини як про системний інструмент поки що немає підстав", - пояснив експерт.

На думку Ступака, повністю виключати жодного сценарію не можна, однак наразі немає підстав вважати масові стрілянини системною тактикою.

Теракти в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України та Національна поліція зірвали підготовку серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. За даними слідства, організація могла координуватися російськими спецслужбами. Правоохоронці встановили, що до підготовки були залучені двоє школярів, яких, ймовірно, завербували через TikTok і Telegram із використанням маніпуляцій та шантажу.

Також 14 квітня у Броварах стався вибух у приватному секторі, який кваліфікували як теракт. Унаслідок інциденту поранення отримав чоловік, підозрюваних у справі вже затримано.

Крім того, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт. За попередніми даними, конфлікт міг мати побутовий характер і виник через тривалі особисті суперечки між сусідами.

Читайте також:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Одеса теракт Одеська область новини України новини Одеси вибух
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

22:46Війна
В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:44Україна
Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

21:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Усік переміг Верховена в 11 раунді нокаутом: хронологія бою

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Вікна будуть блищати місяцями: що додати у воду для миття

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з собакою за 39 с

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

Останні новини

23:30

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

23:05

США та Китай вступають у фазу економічного розлучення: Кущ дав тривожний прогнозПогляд

22:46

Є загроза комбінованої атаки на Україну: монітори попереджають про небезпеку

21:44

В Одесі вибухнуло авто з людьми: СБУ заявила про теракт

21:07

Ракет було занадто багато: Флеш розкрив подробиці підступної атаки на Київ

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
20:31

Львівському блогеру заборонили в’їзд до Польщі на 5 років: з'явилася його реаціяВідео

19:41

Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

19:06

Український експерт у сфері готельного бізнесу впроваджує у США кризові методики для Airbnb та Booking.com

19:03

Як сказати українською "не заморачивайся" - правильний варіант знають не всіВідео

Реклама
18:21

5 речей, яких у охайних людей ніколи не буває у ваннійВідео

18:05

"Через впливових друзів": Соловій зізналася, від кого її врятував Вакарчук

17:52

Угорщина зробила несподівану заяву щодо нападу Росії на Київ

17:42

Макрон вперше з 2022 року подзвонив Лукашенку - про що говорили

17:31

Навіщо на рукавах піджака ґудзики: практична причина, яка прийшла від лікарів

17:08

Що носити в офіс влітку 2026: 5 трендових блуз і сорочок для ділових луківВідео

17:08

Аґрус зігнеться під вагою плодів: що потрібно підсипати під кущВідео

16:54

Температура впаде до +3: Україну накриє сильне похолодання

16:52

Цінни впали нижче 200 гривень: в Україні стрімко дешевшає популярна ягода

16:16

Гарантовано врятує цибулю від стрілкування: чим достатньо посипати міжряддя

16:11

Справа не в дефіциті фарби: чому в СРСР було так мало чорних автомобілів

Реклама
16:05

"Не може ходити": виснажена Онопко з'явилася у Каннах за допомогою росіянкиВідео

15:36

Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: СБУ рознесла ключову нафтостанцію РФ

15:19

РФ атакує другу добу поспіль: в ДСНС показали наслідки удару по ПолтавщиніФото

15:17

Сковорідка знову стане як нова: як приготувати суміш, яка буквально "з’їсть" нагар

14:56

Любовний гороскоп з 25 по 31 травня: Овнам — пристрасть, а Тельцям — спокій

14:49

Результат бою Усік — Верховен хочуть скасувати: Олександр уже знайшов 2 нових суперниківВідео

14:16

"Сваримося": Гросу після пологів наважилася на одкровення про шлюб

13:53

Огірки почнуть давати величезний урожай: що слід зробити якомога швидше

13:47

Фінансовий гороскоп на тиждень: Левам — новий бюджет, Дівам — баланс у витратах

13:27

Розбите серце: Софія Ротару порушила мовчання після удару РФ по Києву

13:22

На радість українцям: що буде з курсом долара та євро до кінця травня

12:59

Потрібен лише один засіб: як почистити пральну машину від бруду

12:53

Таро-гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у справах, а Козерогам - зайві тривоги

12:32

Китайський гороскоп на завтра, 25 травня: Щурам — тривога, Півням — пауза

12:26

Ніякі не "орел і решка": як правильно назвати сторони монети українською

12:03

"Усі об’єкти вражені": після удару Орешника у Білій Церкві горіли три гаражі

11:53

Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

11:51

Гороскоп на тиждень: Овнам - успіх у роботі, а Тельцям - прибуток та підвищення

11:13

"Саня, не грайся": розкішна дружина Усика емоційно підтримала боксера під час боюВідео

10:44

Чому не можна розповідати сни до самого полудня - народні прикмети

Реклама
10:34

"Реально неадеквати": Зеленський прокоментував удар "Орєшніком" по Білій Церкві

10:32

Чи дійсно РФ вгатила "Орєшніком" по Білій Церкві: у Повітряних силах відповіли

10:18

Українські дрони потужно вдарили по російській нафтоперекачувальній станції

10:17

"Не пробачу цей крик дітей": українські зірки постраждали від атаки РФ на КиївВідео

09:53

Чи чекати стрибка курсу валют в червні: експерт розповів, що буде з доларом і євро

09:37

Ідеальна бюджетна закуска з кабачка: рецепт дуже простий і швидкий

09:27

Гороскоп на завтра, 25 травня: Стрільцям - образа, Левам - зміни

09:16

В Німеччині "перемалювали" карту України і поділили її на нові частини: чому та колиВідео

08:49

ЗСУ вдарили по об'єктах ворога на ТОТ: у Луганську масштабно палає нафтобазаВідео

08:37

РФ запустила "Орєшнік" по Київщині і вдарила по багатоповерхівці у ЧеркасахФото

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти