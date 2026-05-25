Путін намагався приховати приниження: в ISW пояснили удар по Києву 24 травня

Застосування ракети "Орєшнік" на території України могло бути використане Росією в якості ядерних випробувань.

ISW розцінив удари окупантів по Україні як спробу приховати слабкість Росії

Ключові факти:

РФ завдала удару по Києву сотнями дронів і ракет

В ISW пов'язали атаку з провалом параду Путіна

Військові кореспонденти РФ розкритикували удари як марні

У ніч на 24 травня армія РФ завдала масованого удару по Україні, застосувавши сотні дронів і десятки ракет. Під час атаки окупанти використовували й балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Головною мішенню російських військ став Київ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що масована атака на Київ стала частиною зусиль російського диктатора Володимира Путіна "стерти приниження, пов'язане з парадом Перемоги". На думку експертів, Кремль намагався продемонструвати силу.

Раніше Кремль погрожував завдати ударів по центрах "ухвалення рішень" у Києві, зокрема за допомогою "Орєшніка", якщо українські війська завдадуть ударів по параду 9 травня в Москві, чого Україна не зробила. Кремль погрожував використовувати "Орєшнік" у дні, що передували Дню перемоги, ймовірно, з метою приховати слабкість Росії та її нездатність надійно захищати великі частини повітряного простору Росії від глибоких ударів України", — зазначили в ISW.

"Російський удар по Києву є частиною постійних зусиль Путіна забути про своє приниження, отримане на параді перемоги, оскільки він намагається продемонструвати силу після свого широко розкритикованого параду", – додали аналітики.

Для чого РФ могла застосувати ракету "Орєшнік"

Експерти ISW припускають, що російські війська могли використовувати "Орєшнік" для випробування та вдосконалення систем доставки ядерної зброї. При цьому одне з джерел повідомило, що ракета нібито несла кінетичні снаряди замість звичайного вибухового заряду.

РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред ​

В ISW вказали на порушення Росією "перемир'я"

Аналітики підкреслюють, що російський удар повністю порушує дух триденного перемир'я в День перемоги, якого Україна дотримувалася, і демонструє той факт, що Путін не схильний дотримуватися будь-яких угод, які не приносять йому істотної вигоди.

Російські військові кореспонденти розкритикували удари по Україні

Російські націоналістичні військові блогери назвали удари 24 травня в основному символічними і пов'язали їх з невдачами армії РФ на фронті. Вони заявили, що дорогі атаки не мають значної військової цінності.

Окремій критиці піддався удар "Орєшніком" по Білій Церкві, який, за словами блогерів, не мав чіткої військової мети.

Обурення серед російських блогерів викликав і той факт, що дорогі ракетні удари не допомагають армії РФ на тлі дефіциту ресурсів і відсутності просування на фронті.

"Один із військових блогерів стверджував, що російське військове командування помиляється, віддаючи пріоритет дорогим ударам, з огляду на брак у російських військ достатньої кількості FPV-дронів на лінії фронту", — зазначають аналітики ISW.

Інший блогер заявив, що українські сили продовжують успішно атакувати російську логістику на окупованих територіях, а удари по Києву не здатні цьому завадити.

Як Росія пояснила масовану атаку 24 травня

Міноборони РФ заявило, що російські війська застосували ракети "Орєшнік", "Іскандер", "Кинжал" і "Циркон" нібито у відповідь на українські "терористичні атаки" та удари по цивільних об’єктах у Росії.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що атака стала відповіддю на український удар по окупованому Старобільську в Луганській області, в результаті якого, за версією РФ, нібито загинули діти.

Український Генштаб 22 травня повідомив про удар по штабу російського центру передових безпілотних технологій "Рубікон" біля окупованого Старобільська. Російська сторона стверджувала, що об’єктом атаки було гуртожиток педагогічного коледжу.

В ISW підкреслили, що звинувачення Росії суперечать практиці самої РФ, яка систематично завдає ударів по цивільному населенню і використовує тактику, що максимально збільшує збитки мирним жителям.

Ракетно-дроновий удар по Україні 24 травня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, вночі 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

В результаті чергової російської атаки в ніч на 24 травня на території Київської області зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських та господарських будівель, а також загоряння в декількох районах області.

У Білоцерківському районі, куди РФ завдала удару ракетою "Орєшнік", співробітникам ДСНС довелося гасити 3 гаражі.

Крім того, від російських ударів у Києві постраждали стадіон імені Лобановського, музей Чорнобиль, Національний художній музей України, церква на Поштовій.

Станом на ранок 25 травня, у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей.

"Всього в Києві постраждали 86 осіб. Двоє людей загинули", - повідомив мер Кличко в понеділок.

За даними ДСНС, кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 осіб, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де в результаті влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники вивільнили тіла двох загиблих жінок.

Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Ліквідація наслідків триває.

Тим часом Міністерство оборони України готує адекватну відповідь після удару "Орєшніком" по Білій Церкві, в якому розкриваються секретні операції та плани відновлення безпеки регіону. У відомстві наголошують на важливості захисту військових об'єктів. Відповідні заходи будуть посилені для запобігання новим атакам.

РФ готує новий удар по Україні — прогноз

Увечері 24 травня моніторингові канали писали про те, що Україна знову може опинитися під атакою російських ракет і дронів. Зараз рівень загрози тримається на середньому рівні.

Упродовж вечора було здійснено передислокацію 2-х літаків Ту-95МС з Енгельса на Оленю. Всього на Олені 7 літаків Ту-95МС.

На середньому рівні також знаходиться загроза застосування балістичної зброї.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

