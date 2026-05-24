Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

Ангеліна Підвисоцька
24 травня 2026, 19:41
Погода в Україні найближчими днями почне змінюватись. У багатьох регіонах будуть дощі.
Прогноз погоди в Україні 25 травня / Фото: УНІАН

Що відомо:

  • У яких областях очікуються дощі
  • Коли на регіони насуне похолодання

Погода в Україні почне змінюватись. Спершу температура повітря буде комфортною, але згодом прийде похолодання. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Погода 25 травня

У понеділок, 25 травня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Невеликі дощі будуть на території західних та північних областей. Увечері дощі будуть також у центральних та південних регіонах.

Вночі температура повітря опуститься до 11-17 градусів тепла. Вдень буде 21-25 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 24-28 градусів тепла.

"Вітер буде з півночі, північного заходу, помірний і часом навіть рвучкий, врахуйте це. Вдень у західних та північних областях вже переважатиме суха сонячна погода", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди 25 травня / фото: meteoprog

Погода у Києві 25 травня

У Києві 25 травня температура повітря буде 23-24 градуси тепла. ночі та вранці очікується дощ.

"Парасолю можна викласти. Вітер північний, північно-західний, поривчастий. Взагалі, практично весь тиждень вітер буде рвучким і часом сильним - нам таке і треба, щоб швидше розігнати і очистити повітря після вибухів та пожеж", - йдеться у повідомленні.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Вже з четверга температура повітря у більшості областей впаде. Тоді очікується 15-18 градусів тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.

Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

