Відома точна дата похолодання: коли різко впаде температура повітря

Що відомо:
- У яких областях очікуються дощі
- Коли на регіони насуне похолодання
Погода в Україні почне змінюватись. Спершу температура повітря буде комфортною, але згодом прийде похолодання. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода 25 травня
У понеділок, 25 травня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Невеликі дощі будуть на території західних та північних областей. Увечері дощі будуть також у центральних та південних регіонах.
Вночі температура повітря опуститься до 11-17 градусів тепла. Вдень буде 21-25 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні - 24-28 градусів тепла.
"Вітер буде з півночі, північного заходу, помірний і часом навіть рвучкий, врахуйте це. Вдень у західних та північних областях вже переважатиме суха сонячна погода", - йдеться у повідомленні.
Погода у Києві 25 травня
У Києві 25 травня температура повітря буде 23-24 градуси тепла. ночі та вранці очікується дощ.
"Парасолю можна викласти. Вітер північний, північно-західний, поривчастий. Взагалі, практично весь тиждень вітер буде рвучким і часом сильним - нам таке і треба, щоб швидше розігнати і очистити повітря після вибухів та пожеж", - йдеться у повідомленні.
Вже з четверга температура повітря у більшості областей впаде. Тоді очікується 15-18 градусів тепла.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 23 травня буде місцями спекотною, але дощовою. Оголошено штормове попередження у східних, південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях - І рівень небезпечності.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні найближчими днями буде нестійкою. На вихідних очікуються грозові зливи, подекуди навіть із градом.
Синоптик Іван Семіліт заявляв, що в Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Він зауважив, що 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
