Все в диму, є постраждалі: кадри з першими хвилинами після атаки на Київ

В результаті атаки іч24 травня кількість постраждалих зросла до понад 80 осіб.

Росія атакувала Україну ракетами та дронами

Російські окупанти завдали удару по Україні ракетами та дронами. Поліцейські опублікували кадри з перших хвилин після ворожих ударів.

Відразу в декількох регіонах пролунали потужні вибухи. На місця ударів одразу прибули поліцейські. Вони надавали першу допомогу постраждалим, розбирали завали та евакуювали людей.

На кадрах видно, як патрульні розблоковують двері, допомагаючи людям вибратися. Також вони допомогли врятуватися бабусі, яка опинилася заблокованою у власній квартирі. Їй допомогли перелізти через балкон на висоті.

Що відомо про постраждалих

У МВС України розповіли про те, що в результаті обстрілу постраждали понад 80 осіб, серед яких троє дітей. Рятувальники понад 15 годин ліквідовували пожежі. Поліцейські вже прийняли понад 540 заяв про пошкодження майна в Києві.

"Росія намагалася знищити не тільки життя, а й пам'ять. Близько 40 % музейних експонатів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачено. Рятувальники та співробітники музею відразу після удару почали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалося зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС відразу після деокупації у 2022 році", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, країна-агресор Росія в ніч на 24 травня масовано атакувала Київ. В результаті атаки в столиці виникли пожежі, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Як раніше повідомляв Главред, другу добу поспіль триває атака на Полтавську область, де фіксуються серйозні наслідки для місцевих служб та інфраструктури. Міська влада вимагає міжнародної підтримки для відновлення нормального життя та захисту громадян. Ці події свідчать про постійні загрози мирному населенню по всій країні.

Також раніше повідомлялося, що Росія готує новий удар "Орешником" по Україні, із зазначенням орієнтовних дат і можливого масштабу атаки. Українські служби посилено моніторять ситуацію та мобілізують сили для захисту територій.

Про джерело: МВС України Міністерство внутрішніх справ України — центральний орган виконавчої влади України. Його діяльність спрямовується та координується Кабміном. Воно є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів. Про це пише Вікіпедія.

