Російський шпигун планував теракти біля оборонних об'єктів в Києві - СБУ

Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони.

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Затриманий працював звукорежисером на відомій радіостанції / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що повідомили в СБУ:

У Києві затримали російського шпигуна, який планував теракти

Російська спецслужба планувала підірвати автомобілі українських військових

Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві ще одного законспірованого агента ФСБ. Як повідомили в СБУ, ним виявився 47-річний громадянин країни-агресорки Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

Окупанти хотіли задіяти злочинця для підготовки серії терактів у центрі Києва. Для цього чоловік шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони.

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"У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових. Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха. Після збору інформації шпигун готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. Згодом російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Фахівці СБУ вчасно викрили російського шпигуна та затримали його під час дорозвідки біля одного з оборонних відомств. З'ясувалося, що фігурант понад 10 років проживає в столиці України та працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

"Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання", - розповіли у відомстві.

Росіянину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Тепер злочинець перебуває під вартою і може сісти у в'язницю на 12 років з конфіскацією майна.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у березні країна-агресорка Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК в годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

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