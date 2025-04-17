Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Російський шпигун планував теракти біля оборонних об'єктів в Києві - СБУ

Анна Косик
17 квітня 2025, 15:49оновлено 17 квітня, 16:44
36
Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони.
Задержание русского шпиона в Киеве
Затриманий працював звукорежисером на відомій радіостанції / Колаж: Главред, фото: СБУ

Що повідомили в СБУ:

  • У Києві затримали російського шпигуна, який планував теракти
  • Російська спецслужба планувала підірвати автомобілі українських військових
  • Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві ще одного законспірованого агента ФСБ. Як повідомили в СБУ, ним виявився 47-річний громадянин країни-агресорки Росії, який паралельно з виконанням завдань спецслужб РФ працював звукорежисером на відомій в Україні радіостанції.

Окупанти хотіли задіяти злочинця для підготовки серії терактів у центрі Києва. Для цього чоловік шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони.

відео дня

"У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових. Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха. Після збору інформації шпигун готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. Згодом російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Фахівці СБУ вчасно викрили російського шпигуна та затримали його під час дорозвідки біля одного з оборонних відомств. З'ясувалося, що фігурант понад 10 років проживає в столиці України та працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

"Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання", - розповіли у відомстві.

Росіянину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Тепер злочинець перебуває під вартою і може сісти у в'язницю на 12 років з конфіскацією майна.

Підготовка терактів російськими агентами в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у березні країна-агресорка Росія організувала теракт в Івано-Франківську, внаслідок чого постраждали завербовані РФ агенти.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК в годину пік.

Напередодні стало відомо, що на Львівщині затримали "подвійного" агента Росії. Він отримав завдання здійснити теракти проти командирів ЗСУ, які проходили бойову підготовку на Яворівському полігоні.

Більше новин:

Що за відомство СБУ?

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва СБУ теракт новини України російські шпигуни
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ціни зростатимуть: Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні

Ціни зростатимуть: Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні

17:11Економіка
РФ готується до ударів по Україні на Великдень: у розвідці назвали можливі цілі ворога

РФ готується до ударів по Україні на Великдень: у розвідці назвали можливі цілі ворога

16:55Війна
Україна зустрілася з "коаліцією рішучих" у Парижі: перші подробиці

Україна зустрілася з "коаліцією рішучих" у Парижі: перші подробиці

16:33Політика
Реклама

Популярне

Більше
Вільям розлючений: чому поїздка принца Гаррі в Україну вибісила принца

Вільям розлючений: чому поїздка принца Гаррі в Україну вибісила принца

Гороскоп Таро на травень: на один знак зодіаку чекає нова глава в житті

Гороскоп Таро на травень: на один знак зодіаку чекає нова глава в житті

"У настільки улюбленій Незалежній": Ані Лорак більше не збираються впускати в РФ

"У настільки улюбленій Незалежній": Ані Лорак більше не збираються впускати в РФ

Відродяться з попелу, як птиця-Фенікс: які 4 знаки змінять життя навесні

Відродяться з попелу, як птиця-Фенікс: які 4 знаки змінять життя навесні

Як називалися перші станції метро в Києві: відповідь здивує багатьох

Як називалися перші станції метро в Києві: відповідь здивує багатьох

Останні новини

17:11

Ціни зростатимуть: Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні

17:09

В Україні буде нова основна валюта: в Нацбанку розпровіли, що зміниться

17:00

Навіщо в СРСР вбивали китів: правда, яка була під сімома замками

16:55

РФ готується до ударів по Україні на Великдень: у розвідці назвали можливі цілі ворога

16:33

Україна зустрілася з "коаліцією рішучих" у Парижі: перші подробиці

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
16:29

Росіяни пішли у масовані штурми на Запоріжжі: ЗСУ влаштували ворогу розгром

16:22

Українці більше здають долари: в НБУ пояснили падіння курсу

16:18

Страсна п'ятниця 2025: що в жодному разі не можна робити 18 квітня

16:03

Знають одиниці: що категорично не можна класти до великоднього кошика

Реклама
15:49

Російський шпигун планував теракти біля оборонних об'єктів в Києві - СБУ

15:44

Українцям масово підсовують фальшиві гривні: які купюри підробляють найчастіше

15:29

ЗСУ звільнили території поблизу Покровська: Сирський похвалився успіхами

15:19

"Вила від болю": акула напала на росіянку перед натовпом туристів на Мальдівах

15:15

У Кремлі знову зазіхають на українські території: що вимагає ворог

15:12

Як легко позбутися мошок на кухні: знадобиться лише 1 кухонний прилад

15:04

На Великдень в кількох областях буде дощ: де чекати негоди

14:46

Алла Пугачова звернулася до своїх ворогів: "Дякую, що дозволяєте"

14:45

Доставили до лікарні у важкому стані: на відомого журналіста напали з ножем

14:11

Прогалини в російській ППО: ЗСУ вже другу добу атакують місто Шуя

14:10

Нова антидронова зброя Британії може з'явитися в Україні: ЗМІ повідомили деталі

Реклама
14:02

Якщо дуже хочеться: експерт сказав, чи можна їсти паску до Великодня

13:54

Українці купують "дубайські" паски по 1,5 тис. грн: де знайти такий тренд дешевше

13:52

20-річного курсанта академії ДПСУ знайшли мертвим у Хмельницькому - що відомо

13:51

"Знести два-три прольоти": генерал розказав, чи полетять Taurus на міст в Криму

13:40

Пюре буде пухким, як ніколи: що потрібно зробити з картоплею перед приготуванням

13:16

Ілон Маск запропонував фантастичну суму коханці за особистий секретик

13:13

У Підмосков'ї прогримів потужний вибух та здійнявся дим – що відомоВідео

13:09

"Реверанс для РФ": названо несподіваний нюанс у виведенні військ США з ЄвропиВідео

13:09

РФ взялась за зброю масового ураження: експерт попередив про небезпеку

12:46

Суцільний безлад: як живе дочка путініста Кіркорова в ОАЕ

12:40

18 квітня Страсна п'ятниця: що можна і не можна робити цього дня

12:22

Як одягнутися на Великдень: поради модного дизайнера

12:19

Сотні військових і техніка: РФ змінила тактику і перейшла в наступ на півдніВідео

12:17

Прилетить штраф на 140 тис. грн: кого з українців покарають за газові порушенняВідео

12:16

"Вероніці було лише 17": РФ влаштувала ніч ударів по Дніпру, Одесі й ХарковуФото

12:14

Трампа може заарештувати контррозвідка США: Світан назвав причину

12:11

Може сісти на 7 років: заступнику Кличка оголосили підозру, деталіФото

11:50

Дуже активно наступають: названо регіон, де РФ хоче завдати неочікуваного удару

11:18

Китайський гороскоп на завтра 18 квітня: Бикам - хвороба, Кроликам - відпочинок

11:18

Може знищити тисячі супутників Starlink: Росія створює нову зброю

Реклама
11:17

Додаткові 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії

11:05

В Україні обваляться ціни на бензин: експерт назвав терміни і причину

10:58

Дані про важливі об'єкти оборони ворога вже в ЗСУ, Росію може чекати удар - ЗМІ

10:43

Руками чи ножем і виделкою: як їсти паску згідно з етикетом

10:14

В Україні різко подорожчало м'ясо: стали відомі 4 причини

10:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 квітня (оновлюється)

10:09

"Більше не було жінок": Коляденко ошелешив подробицями особистого життяВідео

10:07

"Остання фортеця, яка тримається": окупанти намагаються зайняти важливе місто

09:42

Крістіна Орбакайте засвітилася разом з Аллою Пугачовою - причина

09:33

Привітання з Чистим четвергом - душевні картинки і слова

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти