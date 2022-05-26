Рашистів заманили в пастку: у США розкрили деталі розгрому переправи РФ на Луганщині

ЗСУ знищили переправу РФ / nytimes.com

Бійці Збройних сил України знищили близько 400 російських окупантів, які намагалися переправитися через річку Сіверський Донець на Луганщині.

На місці краху рашистів залишилися підірвані танки, уламки понтонних мостів і тіла російських солдатів, наполовину потопаючі в багнюці. Відповідні фото публікує американське видання The New York Times.

Журналісти пишуть, що невдала операція РФ в районі Білогоровки Луганської області на початку травня стала для російської армії одним з найбільш смертоносних битв війни.

У пастці в крихітному лісовому куточку загинуло не менше 400 російських солдатів, в основному від прицільних артилерійських обстрілів.

Зазначається, що частині окупантам дали можливість переправитися, після чого було завдано потужного удару по силах ворога.

Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в районі Білогоровки Луганської області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.

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