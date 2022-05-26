Рашистів заманили в пастку: у США розкрили деталі розгрому переправи РФ на Луганщині

На місці краху рашистів залишилися підірвані танки, уламки понтонних мостів і тіла російських солдатів.
Бійці Збройних сил України знищили близько 400 російських окупантів, які намагалися переправитися через річку Сіверський Донець на Луганщині.
На місці краху рашистів залишилися підірвані танки, уламки понтонних мостів і тіла російських солдатів, наполовину потопаючі в багнюці. Відповідні фото публікує американське видання The New York Times.
Журналісти пишуть, що невдала операція РФ в районі Білогоровки Луганської області на початку травня стала для російської армії одним з найбільш смертоносних битв війни.
У пастці в крихітному лісовому куточку загинуло не менше 400 російських солдатів, в основному від прицільних артилерійських обстрілів.
Зазначається, що частині окупантам дали можливість переправитися, після чого було завдано потужного удару по силах ворога.
Раніше повідомлялося, що в результаті удару ЗСУ в районі Білогоровки Луганської області російські окупанти втратили близько 90 одиниць техніки.
читайте такожРашистів втопили разом з технікою: ЗСУ знищили переправу РФ на Сіверському Дінці
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