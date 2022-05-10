"Крокодил" знищений на Харківщині: ЗСУ збили ударний вертоліт РФ

Російську військову машину вдалося знищити в районі Бобрівки на Харківщині.
Бійці Збройних сил України знищили ще один вертоліт Мі-24 російських окупантів.
Про успішні дії захисників України розповів у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його даними, російську військову машину вдалося знищити в районі Бобрівки.
"Доліталися "путінські соколи" на Харківщині. Бійці 92 бригади привітали вчора окупантів з днем Перемоги 9 травня, збивши черговий Мі-24 над Бобрівкою Харківської області", - додав Геращенко.
Мі-24 - ударний вертоліт, неофіційна назва - "Крокодил".
Став першим радянським (європейським) і другим у світі (після AH-1 "Кобра") спеціалізованим бойовим вертольотом.
Орієнтовна ціна за одиницю - $5,5 млн дол.
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Озброєння:
- Вбудоване стрілецько-гарматне: в залежності від модифікації
- Число точок підвіски: 6( 4)
- Підвісне стрілецько-гарматне: 2 контейнери УПК-23 - 250 або 2 ГУВ з кулеметами або 2 (4) ГУВ з гранатометами
- Кероване ракетне: Штурм-в, Атака-М, Гермес-а
- Некероване ракетне: С-5, С-8, С-13, С-24
- "Повітря-повітря": Р-60м, Р-63В, "голка-в", 9М220О "Атака"
- Бомбове: бомби і касети калібром від 50 до 500 кг.
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Автор: Олексій Тесля