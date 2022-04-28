Рашистів вибивають з передмістя Харкова: ЗСУ зачищають ще одне селище

На околицях села Руська Лозова тривають бої, розповів В'ячеслав Задоренко.
Бійці Збройних сил України увійшли у захоплене РФ село Руська Лозова, яке знаходиться неподалік від Харкова.
Про бої за визволення селища від російських окупантів у Facebook повідомив мер В'ячеслав Задоренко.
"За інформацією, яка надійшла до нас від перевіреного джерела з місцевих жителів, Збройні сили України зайшли в Руської Лозової! Зараз на околицях села досі тривають бої", - підкреслив він.
Водночас Задоренко порадив дочекатися офіційного підтвердження від керівництва Харківської обласної військової адміністрації.
читайте такожОкупанти відступили з втратами на двох напрямках: ЗСУ зачищають передмістя Харкова
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Уральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на Чернігівщині
- Розвідка боєм нарвалася на потужний вогонь ЗСУ: під Херсоном знищили техніку РФ з піхотою
- Потужний удар ЗСУ: на Донбасі знищили 46 одиниць техніки і 2 ракети РФ