Рашистів вибивають з передмістя Харкова: ЗСУ зачищають ще одне селище

Бійці ЗСУ увійшли в захоплене РФ село Руська Лозова / УНІАН

Бійці Збройних сил України увійшли у захоплене РФ село Руська Лозова, яке знаходиться неподалік від Харкова.

Про бої за визволення селища від російських окупантів у Facebook повідомив мер В'ячеслав Задоренко.

"За інформацією, яка надійшла до нас від перевіреного джерела з місцевих жителів, Збройні сили України зайшли в Руської Лозової! Зараз на околицях села досі тривають бої", - підкреслив він.

Водночас Задоренко порадив дочекатися офіційного підтвердження від керівництва Харківської обласної військової адміністрації.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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