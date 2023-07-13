"Поранених вивозили потайки": у Маріуполі підірвали казарми з кадирівцями

Удар припав по розташуванню військ РФ на території ММК ім. Ілліча, розповів Петро Андрющенко.

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У Маріуполі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, Фото: Telegram @mariupolrada, УНІАН

Удар по казармах кадирівців було завдано в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він уточнив в Telegram, що удар припав по розташуванню військ РФ на території ММК ім. Ілліча.

"Наші повідомляють про влучання в казарму кадирівців, розташовану на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх тяжкий стан. Деталі з'ясовуємо", - підкреслив радник мера Маріуполя.

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Андрющенко також додав, що судячи з активності російських пропагандистів, влучання по казармах РФ в Маріуполі активно маскують нібито під роботу ППО.

"За попередньою інформацією, поранених вивозили потайки в бік Донецька", — резюмував він.

Нагадаємо, в захопленому РФ Маріуполі Донецької області були знищені четверо офіцерів російської окупаційної армії - окупанти злетіли в повітря.

Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

Раніше в окупованому Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму.

Приліт припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

Як стверджують російські пропагандисти, внаслідок вибуху ймовірно є знищені та поранені окупанти.

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