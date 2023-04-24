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Потужні вибухи в Севастополі: у ЗСУ натякнули, чи чекати на нову "бавовну"

Олексій Тесля
24 квітня 2023, 09:44 оновлено 24 квітня, 09:53
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Безпілотники, що рухаються по водній поверхні - це досить непроста мета, пояснив Юрій Ігнат.
Гнат
Юрій Ігнат прокоментував "бавовну" в Севастополі / Скріншот

Вибухи, що прогриміли в ніч на понеділок, 24 квітня, в окупованому РФ Севастополі прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Коментуючи в ефірі телемарафону повідомлення російських окупантів про атаку Севастополя надводними дронами він заявив, що подібні цілі важко збивати.

Водночас представник Повітряних сил ЗСУ звернув увагу на те, що надводні дрони не вперше застосовуються.

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"Ми бачили, як окупанти намагалися їх знищувати", — нагадав він і пояснив, що надводні дрони – це досить непроста ціль.

"Звичайні безпілотники, що рухаються по водній поверхні - це досить непроста мета, яку важко вразити. Тому засоби сучасного ведення бою з використанням БПЛА різних типів будуть нарощуватися", — додав Ігнат.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

За його словами, з 03:30 "була зроблена спроба атаки на Севастополь". Развожаєв заявив, що один надводний дрон нібито "знищили сили ППО", а другий вибухнув сам.

Нагадаємо, 22 березня в окупованому Росією Севастополі прогриміла серія гучних вибухів. Повідомлялося про атаку дронів. Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які вранці 22 березня атакували Чорноморський флот.

23 квітня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" для ворога.

Більше новин:

Севастополь вибух бавовна Юрій Ігнат
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