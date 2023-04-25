Удари по об'єктах Підмосков'я: експерт спрогнозував сценарій гучної 'бавовни' у РФ

Військових і промислових об'єктів в Підмосков'ї дуже багато, підкреслив Гліб Парфьонов.

https://glavred.net/world/udary-po-obektam-podmoskovya-ekspert-sprognoziroval-scenariy-gromkoy-bavovny-v-rf-10465711.html Посилання скопійоване

У Підмосков'ї знайшли дрон / Фото t.me/bazabazon

Недавнє виявлення українського БПЛА на півночі Москви свідчить про те, що досяжною стала не тільки столиця Росії, а й об'єкти, розташовані ще далі, заявив координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина" Гліб Парфьонов.

"Потенційно ми можемо летіти далі, при певних модифікаціях. Це, звичайно, грає нам на руку, тому що змушує росіян більше уваги приділяти захисту внутрішніх територій і безпосередньо Москви, а також перекидати частини ППО ближче до Москви", - сказав він у коментарі Фокусу.

Разом з тим експерт не виключає, що в майбутньому ймовірні удари по військових і промислових об'єктах в Московській області.

відео дня

"На мою думку, слід очікувати атак на військові та промислові об'єкти Підмосков'я. Яких насправді там дуже багато, ЗСУ вже намагалися туди кілька разів потрапити, але трохи не вистачало відстані і точності. Зараз видно, що ми ще на стадії випробування і пошуку оптимальних можливостей і маршрутів доставки", — додав Парфьонов.

Хто такий Гліб Парфьонов Координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень "Доктрина". Автор публікацій з питань внутрішньої та міжнародної безпеки.

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

За його словами, з 03:30 "була зроблена спроба атаки на Севастополь". Развожаєв заявив, що один надводний дрон нібито "знищили сили ППО", а другий вибухнув сам.

Нагадаємо, 22 березня в окупованому Росією Севастополі прогриміла серія гучних вибухів. Повідомлялося про атаку дронів. Развожаєв заявив, що російські військові знищили 3 безпілотники, які вранці 22 березня атакували Чорноморський флот.

23 квітня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" для ворога.

Більше новин: