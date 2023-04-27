У результаті гучної 'бавовни' у Мелітополі ліквідований колаборант-поліцейський

У четвер, 27 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.
"Нетихий ранок у Мелітополі. Одиночний вибух чути в самому центрі міста", - написав у Telegram мер Іван Федоров.
За словами чиновника, деталі інциденту з'ясовуються.
Місцеві жителі заявили про ймовірний вибух в центрі міста близько 05:20 ранку в четвер, передає РІА-Мелітополь.
"За характером звуку схоже на підрив. Чекаємо на подробиці", - йдеться у повідомленні.
Очевидці підкреслили, що "бавовна" сталася в районі будинку по вулиці Героїв України, 67. У цьому напрямку мчав кортеж зі швидких, поліції, пожежної.
"Приблизно, о 04:00 були чутні автоматні черги. Подробиці щодо ранкового вибуху продовжуємо з'ясовувати", - додали в мережі.
Пізніше Іван Федоров повідомив, що в Мелітополі підірвали колаборанта.
"Вибух, який чули жителі центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під'їзду багатоквартирного будинку на вулиці Героїв України 67. За попередніми даними, лікарняний виписаний одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну та перейшов на бік ворога", - йдеться у повідомленні.
За даними, Telegram-каналу Mash на Донбасі, йдеться про 42-річного Олександра Міщенка.
Колаборант загинув внаслідок вибуху в під'їзді будинку, де спрацював вибуховий пристрій. Міщенко помер у лікарні.
"Олександр перейшов на бік Росії після звільнення Мелітополя, активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу до поліції РФ", - пишуть пропагандисти.
Як повідомляв Главред, вранці 22 квітня в Мелітополі у повітря злетів тепловоз з кадировцями. Вибух в районі депо був настільки сильним, що у місцевих жителів тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму.
У смт Кирилівка біля Мелітополя Запорізької області 21 квітня впав у море вертоліт з російськими окупантами. Тіло пілота викинуло на пляж.
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