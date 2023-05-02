Ракети Hydra 70 і важка техніка: США оголосять новий пакет військової допомоги Україні

Загальна вартість нового пакету допомоги становить 300 мільйонів доларів.

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США оголосять новий пакет військової допомоги Україні / Колаж фото Офіс президента, Вікіпедія

США готують для України новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість складе 300 мільйонів доларів. Про це заявила кореспондент Politico в Пентагоні Лару Селігман в Twitter.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про пакет допомоги в середу, 3 травня.

Повідомляється, що в цей пакет військової допомоги увійдуть авіаційні ракети Hydra 70, артилерійські і мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка і запчастини. Варто відзначити, що Україна вперше отримає ці ракети Hydra 70.

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США оголосять новий пакет військової допомоги Україні / скріншот

Що відомо про ракети Hydra 70

Hydra 70 - це некеровані авіаційні ракети малої дальності. Американська ракета призначена для знищення техніки і живої сили ворога.

Ракетами калібром 700 мм і масою 11,9 кг оснащуються різні типи літаків і вертольотів. Такі ракети встановлюються в 7-зарядні пускові установки М260 або 19-зарядні установки М261.

Для ракет Hydra 70 розроблена система лазерного наведення, що перетворює їх у високоточні боєприпаси. Максимальна дальність вогню становить 10,5 кілометрів. Ця ракета розвиває швидкість 739 м/с.

Військова допомога Україні

Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом і словацьким главою держави Зузаною Чапутовою.

Раніше Головнокомандувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна отримала вже понад 98% бронетехніки, яку обіцяли передати США. Каволі також акцентував увагу на тому, що Америка передасть українським військовим все обіцяне озброєння, яке необхідне для контрнаступу.

Помічниця глави Пентагону Селеста Валландер заявила, сучасні винищувачі вже включили до списку потреб України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про прогрес у переговорах з союзниками щодо поставки в Україну винищувачів F-16. Кілька країн вже висловили готовність почати підготовку українських пілотів. При цьому вирішальне слово в питанні надання Україні F-16 буде за США.

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