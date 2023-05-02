Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ

За постанову про визнання рашизму державною ідеологією Росії проголосував 281 депутат.

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Рада визнала рашизм державною ідеологією РФ / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Верховна Рада України проголосувала за визнання рашизму державною ідеологією Росії. За проект постанови № 9101 проголосував 281 народний депутат. Про це йдеться на сайті парламент.

Народні депутати засудили рашизм і назвали путінський режим тоталітарним і людиноненависницьким.

Верховна Рада адресувала свою заяву організації Об'єднаних Націй, Європейському Парламенту, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї ОБСЄ, Парламентській асамблеї НАТО, урядам і парламентам іноземних держав. Нардепи закликають світову спільноту також офіційно визнати рашизмом путінську ідеологію і засудити її на законодавчому рівні.

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У Раді переконані, що така постанова дозволить з точністю визначити форми агресії, а також підштовхне світ до засудження політики Путіна, окупаційна армія якого здійснює "військові злочини і геноцид українського народу".

Депутати хочуть сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення такої російської політики.

"Обґрунтування необхідності прийняття постанови: жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України розкрила всьому світу реальну сутність політичного режиму в.Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка успадковує найгірші практики минулого і втілює ідеї фашизму і націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)", - йдеться в пояснювальній записці до заяви.

Трибунал над Путіним

Європейський парламент 19 січня проголосував за резолюцію із закликом негайно створити трибунал щодо розслідування злочинів країни-агресора Росії та її пособника Білорусі проти України.

Заступниця Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд припустила, що трибунал над Росією може запрацювати вже влітку. Як заявила чиновниця, країни Великої сімки працюють над цим питанням і вивчають механізми запуску ініціативи.

Експерт Володимир В'ятрович вважає, що трибунал над Путіним точно відбудеться, коли Україна переможе у війні. Однак сам же диктатор може не дожити до цього, його можуть вбити. Якщо ж Путін буде живий, то, на думку В'ятровича, "директора" РФ можуть спробувати заховати.

Дивіться відео Главреда про трибунал над Путіним:

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