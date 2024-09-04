Ракетний удар РФ по Україні: сили ППО збили 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет

Загалом було виявлено 42 повітряні цілі, 29 із них знищено.

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Збито 22 ударних дрони і 7 крилатих ракет / Колаж: Главред, фото: Twitter, Міноборони РФ

У ніч на 4 вересня 2024 року російська окупаційна армія завдала удару по Україні ракетами повітряного і наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО збили 22 ударних дрони та 7 крилатих ракет.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, загалом було виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

2 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К із повітряного простору Тульської області РФ;

2 крилатих ракет Х-22 з літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області РФ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" з території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА "Shahed-131/136 (райони пусків Курська область, РФ).

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Инфографика: Главред

До відбиття повітряного нападу противника залучалася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

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У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

22 ударних БпЛА "Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно, придушено РЕБ), один - полетів до Білорусі.

Звіт Повітряних сил / t.me/kpszsu

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Ракетний удар по Львову і Кривому Рогу 4 вересня

У ніч на 4 вересня в Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-агресора РФ. Окупанти піднімали в небо авіацію - бомбардувальники Ту-22М3 і носій ракет "Кинджал" МіГ-31К. У Львові прогриміли вибухи.

Окупанти завдали два удари по центру міста. За словами мера Львова Андрія Садового, армія РФ застосувала ракети "Кинджал".

"Дуже багато руйнувань - понад 50 будівель. Велика частина - це серце нашого міста, історична спадщина. Ми точно розуміємо, що з шести будинків ми людей відселяємо. Дві школи сьогодні не працюватимуть - повилітало дуже багато вікон", - зазначив він.

Семеро людей загинули, зокрема й троє дітей. До лікарень Першого медоб'єднання Львова доправили 35 постраждалих. 11 пацієнтів перебувають у критичному стані.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі - постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

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