Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку

У вівторок вранці, 3 вересня, Росія двома балістичними ракетами завдала удару по Полтавському військовому інституту звʼязку. Приліт застав людей під час їхньої евакуації у бомбосховище. Відомо про щонайменше 180 поранених. Президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого. Триває розбір завалів.
Росія цілилась балістикою - деталі удару
За інформацією Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
Є часткове руйнування однієї з будівель інститут, багато людей опинились під завалами.
Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів.
Як зауважує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.
Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.
Реакція Зеленського
Президент Володимир Зеленський оперативно відреагував на трагедію у Полтаві. Він уточнив, що загинула 41 людина, ще 180 - поранені.
"Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося", - підкреслив глава держави.
Полтавський військовий інститут зв'язку. Що це?
Полтавський військовий інститут зв'язку - вищий військовий навчальний заклад України. Здійснював підготовку офіцерів з вищою військово-спеціальною освітою для частин військ зв'язку сухопутних військ.
Інститут виховав тисячі офіцерів які розвивали, захищали і продовжують боронити Україну.
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