Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку

Люди просто не встигли сховатися - приліт застав їх у момент евакуації у бомбосховище.

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РФ вдарила по Полтаві / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, сайт Інституту звʼязку, depositphoto.com.ua

У вівторок вранці, 3 вересня, Росія двома балістичними ракетами завдала удару по Полтавському військовому інституту звʼязку. Приліт застав людей під час їхньої евакуації у бомбосховище. Відомо про щонайменше 180 поранених. Президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого. Триває розбір завалів.

Росія цілилась балістикою - деталі удару

За інформацією Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Є часткове руйнування однієї з будівель інститут, багато людей опинились під завалами.

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Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів.

Як зауважує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський оперативно відреагував на трагедію у Полтаві. Він уточнив, що загинула 41 людина, ще 180 - поранені.

"Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося", - підкреслив глава держави.

Полтавський військовий інститут зв'язку. Що це? Полтавський військовий інститут зв'язку - вищий військовий навчальний заклад України. Здійснював підготовку офіцерів з вищою військово-спеціальною освітою для частин військ зв'язку сухопутних військ. Інститут виховав тисячі офіцерів які розвивали, захищали і продовжують боронити Україну.

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