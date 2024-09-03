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Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку

Яна Ставська
3 вересня 2024, 15:00
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Люди просто не встигли сховатися - приліт застав їх у момент евакуації у бомбосховище.
Смертельний удар по військовому інституту у Полтаві: все, що відомо про атаку
РФ вдарила по Полтаві / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, сайт Інституту звʼязку, depositphoto.com.ua

У вівторок вранці, 3 вересня, Росія двома балістичними ракетами завдала удару по Полтавському військовому інституту звʼязку. Приліт застав людей під час їхньої евакуації у бомбосховище. Відомо про щонайменше 180 поранених. Президент Володимир Зеленський повідомив про 41 загиблого. Триває розбір завалів.

Росія цілилась балістикою - деталі удару

За інформацією Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Є часткове руйнування однієї з будівель інститут, багато людей опинились під завалами.

відео дня

Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів.

Як зауважує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади.

Поліція проводить поквартирний обхід - перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський оперативно відреагував на трагедію у Полтаві. Він уточнив, що загинула 41 людина, ще 180 - поранені.

"Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося", - підкреслив глава держави.

Полтавський військовий інститут зв'язку. Що це?

Полтавський військовий інститут зв'язку - вищий військовий навчальний заклад України. Здійснював підготовку офіцерів з вищою військово-спеціальною освітою для частин військ зв'язку сухопутних військ.

Інститут виховав тисячі офіцерів які розвивали, захищали і продовжують боронити Україну.

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