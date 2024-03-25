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Ракетний удар РФ по Києву: кількість поранених зросла, що відомо про руйнування

Олексій Тесля
25 березня 2024, 16:02
Рятувальники наразі все ще продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.
Київ
У Києві усувають наслідки ракетного удару РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/karandieiev

Кількість постраждалих від ракетного удару російських окупантів по Печерському району Києва в понеділок збільшилася до десяти, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уже десять постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані. У лікарні залишається одна постраждала, другу - 16-річну дівчину, вже виписали. Іншим постраждалим медики надали допомогу на місці", - написав він у Telegram.

За його словами, рятувальники наразі продовжують розбирати завали зруйнованої будівлі.

відео дня

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Києву:

Скріншот
/ Скріншот

Деталі удару по Академії декоративно-прикладного мистецтва

Як уточнив в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв, унаслідок ворожого авіаудару по столиці зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука.

"Сигнал повітряної тривоги було ввімкнено за кілька секунд до перших вибухів, тому студенти та викладачі не встигли оперативно спуститися до укриття. На щастя, уламки потрапили в сусідні приміщення, де не було людей", - пише він.

За словами чиновника, зруйновано спортивну залу, конгрес-хол і виставковий центр. При цьому постраждала завідувачка лабораторії, її госпіталізували в найближчу лікарню.

Усі екстрені служби працюють на місці. У найкоротші терміни буде оцінено масштаби руйнувань і передбачено заходи щодо здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об'єктах, додав Карандєєв.

  • Наслідки удару РФ по Києву
    Наслідки удару РФ по Києву Facebook/karandieiev
  • Наслідки удару РФ по Києву
    Наслідки удару РФ по Києву Facebook/karandieiev
  • Наслідки удару РФ по Києву
    Наслідки удару РФ по Києву Facebook/karandieiev
  • Наслідки удару РФ по Києву
    Наслідки удару РФ по Києву Facebook/karandieiev
  • Наслідки удару РФ по Києву
    Наслідки удару РФ по Києву Facebook/karandieiev
Ракетний удар РФ по Києву: кількість поранених зросла, що відомо про руйнування
/ инфографика: Главред

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, під час ворожої ракетної атаки на Київ у понеділок було зафіксовано падіння уламків збитих ракет у Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці.

У Печерському районі Києва було зруйновано триповерхову частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука, де були спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Загиблих немає, травмовано завідувачку лабораторії Академії, її госпіталізували. Раніше повідомлялося про дев'ять постраждалих.

Відомо, що українська ППО знищила дві балістичні ракети. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Віталій Кличко озвучив наслідки ракетного удару по Києву. Унаслідок сьогоднішньої атаки ворога немає влучень у багатоповерхові житлові будинки. Відомо про 5 постраждалих. З них двоє перебувають у лікарні.

Що відомо про ракету Онікс

П-800 Онікс (експортне найменування — "Яхонт") — радянська yадзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіусу дії. Заявлена максимальна швидкість: 884 м/с. дальність — до 300 км (по комбінованій траєкторії). Дальність Онікс-М - до 800 км. Маса БЧ — 300 кг, "Яхонт" - 200 кг., пише Вікіпедія.

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